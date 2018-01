Oamenii de stiinta folosesc roboti pentru a explora apele de sub banchizele arctice

Proiectul revolutionar a fost lansat de o echipa de cercetatori de la Universitatea din Washington care colaboreaza cu organizatia cofondatorului Microsoft , Paul G. Allen Philanthropies, potrivit CNN.Robotii numiti Seagliders vor fi prevazuti cu algoritmi de navigatie, care le vor permite sa calatoreasca intr-o maniera autonoma. Aparatele gen "planor" subacvatic isi pot adapta flotabilitatea si pot iesi la suprafata apei pentru a transmite date. Organizatorii misiunii stiintifice iau insa in calcul si faptul ca parte dintre acesti roboti se vor pierde sub banchize."Acest risc merita asumat, in conditiile in care datele pe care urmeaza sa le obtinem sunt mult mai valoroase. E un efort care va revolutiona", a declarat Spencer Reeder, purtator de cuvant al Paul G. Allen Philanthropies.Spargatorul de gheata care transporta robotii subacvatici urmeaza sa ajunga in aceasta luna in Antarctica din Noua Zeelanda. Bateriile cu care sunt prevazuti ar trebui sa dureze un an. Oamenii de stiinta spera doar sa nu fie prea mare numarul de roboti care s-ar putea bloca in pesterile subacvatice.Jason Gobat este unul dintre oamenii de stiinta care calatoreste la bordul spargatorului de gheata incarcat cu roboti subacvatici. Acesta a declarat ca dispozitivele "testeaza periodic salinitatea si temperatura apei, continutul de oxigen si alte cateva proprietati".Prima zona in care oamenii de stiinta isi vor concentra eforturile va fi ghetarul Pine Island din vestul Antarcticii, unde s-a inregistrat cea mai accelerata topire a banchizei. Ritmul de topire s-a accelarat cu 70% in ultimii zece ani, potrivit unui studiu recent.Oamenii de stiinta spun ca in estul Antarcticii banchiza se ingroasa datorita precipitatiilor. Acest fenomen nu compenseaza insa pierderile de gheata cauzate de topirea din vest.Cercetatorii estimeaza ca pana in anul 2100 nivelul marilor si oceanelor ar putea creste cu pana la 30 de centimetri. Specialistii NASA sustineau in 2016 ca principala cauza a topirii accelerate a gheturilor din vestul Antarcticii era circulatia unor curenti de apa calda pe sub banchiza.Cercetarile privind topirea gheturilor arctice sunt la inceput. Abia prin anii 1990 oamenii de stiinta au inceput sa inteleaga dinamica transfo ...citeste mai departe despre " Oamenii de stiinta folosesc roboti pentru a explora apele de sub banchizele arctice " pe Ziare.com