Obiceiuri, traditii si superstitii de Anul Nou - Ce sa faci ca sa-ti mearga bine

Cu Plugusorul, Capra sau Ursul se merge pentru mai multa fertilitate, iar copiii nu ar trebui sa se supere daca primesc, dupa ce au mers cu Sorcova, niste banuti intr-o cana cu apa, asa cum se proceda demult.Asa cum nici in ajunul Anului Nou nu se matura, nici in ziua de 31 nu se atinge matura si nici nu se arunca gunoiul din casa, ca sa nu fie dat afara din casa belsugul. Abia pe 2 ianuarie poti arunca gunoiul.Datoriile trebuie platite pana la sfarsitul anului, iar in 31 ianuarie ar fi bine sa nu dai bani cu imprumut, ca sa nu fii sarac tot anul.Cei foarte superstitiosi spun ca rufe nu ar trebui sa se spele pana la Boboteaza, cand se sfintesc apele.Tot in ultima zi a anului este interzis sa pui mana pe foarfeca, ca sa nu-ti "tai" norocul.Tine-ti lacrimile in frau, daca e cazul, pe 31 decembrie, si musca-ti limba inainte de a te certa cu cineva, daca nu vrei sa o tii in cearta si plans tot anul.Datini si obiceiuri stravechi la romani, de Anul NouGalagie si veselie, ca sa sperii spiritele releNu uita ca de Revelion sa ai bani in buzunar si haine noi pe tine, eventual si ceva de culoare rosie. In rest, sa fie cat mai mare veselie in locul in care faci trecerea dintre ani, astfel incat spiritele rele sa fie gonite.La miezul noptii, 31 decembrie spre 1 ianuarie, deschide larg usile, ca sa iasa anul vechi si sa intre cel nou. Neaparat la usa sa ai vasc, pentru noroc, spor in casa si sanatate. Sarutul cu persoana iubita, sub manunchiul verde, trebuie si el bifat, pentru buna intelegere in noul an.Pe 1 ianuarie, primeste macar un copil cu Semanatul, care, dupa urarea scurta, va arunca spre tine grau, porumb sau orez.