Ochelarii de vedere ar putea deveni istorie. S-a inventat picatura care iti repara vederea

"Acesta este un concept nou pentru corectarea problemelor de vedere", a declarat medicul David Smadja de la Universitatea Bar-Ila din Tel Aviv, care spune ca picaturile vor revolutiona tratamentul oftalmologic si optometric al pacientilor cu miopie, hipermetropie (obiectele aflate la distanta se vad clar, insa obiectele din apropiere se vad incetosate, n.red.), precum si a altor afectiuni oculare, informeaza The Jerusalem Post."Daca rezultatele testelor de la sfarsitul acestui an vor fi satisfacatoare, atunci noul tratament va elimina nevoia de a purta ochelari de vedere", sustine profesorul israelian.David Smadja a mai spus ca noul tratament va putea fi folosit si pentru a inlocui lentilele multifocale, astfel incat oamenii sa poata vedea fara probleme obiectele aflate la diferite distante. Pana in prezent, testele efectuate pe porci au avut rezultate notabile.Pentru a-si testa acuitatea vizuala, pacientii vor folosi o aplicatie de pe telefonul mobil pentru a-si masura refractia oculara. In functie de rezultat, aplicatia le va recomanda doza necesara de picaturi.