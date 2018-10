Omul care a cheltuit 30 de milioane de dolari pentru a locui 12 zile in spatiu ne povesteste cum a fost

Garriott este si cofondator al Space Adventures, singura companie spatiala privata care a trimis turisti in spatiu pana acum. Ce l-a motivat cu adevarat sa lanseze o astfel de companie a fost dorinta ca el insusi sa ajunga in spatiu, le-a marturisit el jurnalistilor de la CNBC.In timp ce SpaceX, Blue Origin si Virgin Galactic intentioneaza sa trimita oameni in spatiu cu propriile lor rachete reutilizabile, compania lui Garriott le gaseste celor cu bani un loc in rachetele folosite in cadrul programului spatial al Rusiei.Garriott, care a fost al saselea turist spatial din istorie, a calatorit pana la Statia Spatiala Internationala la bordul unei nave Soyuz detinute de guvernul rus. Descriind experienta traita in urma cu un deceniu, Garriott afirma ca a atins varfuri emotionale de natura sa iti schimbe viata.A aflat atunci ca exista ceva numit "efectul privelistii de ansamblu", un fenomen trait de astronauti atunci cand ajung sa cuprinda intreaga planeta cu privirea, care le genereaza o schimbare de perspectiva.Atunci cand vezi Pamantul de la fereastra, perceptia ta de pana atunci despre dimensiunea planetei noastre se schimba radical. "Dintr-o data inteleg Pamantul intr-un fel in care nu as fi putut niciodata sa-l inteleg inainte. Iar asta a ramas cu mine si va ramane mereu, sunt sigur", spune confondatorul Space Adventures.Cand privesti din spatiu inspre Pamant, vezi tiparele climatice, vezi schimbarile in geografia Pamantului."Cand treci pe deasupra desertului, acesta nu este acoperit de nori de obicei si poti observa cum vantul creeaza forme care sunt perceptibile doar din spatiu", spune Garriott, care are astazi 57 de ani.Ce se mai vede clar din spatiu este amprenta omului asupra planetei: amploarea defrisarilor din padurea amazoniana si din Africa, exploatarea extensiva a apei fosile in fiecare desert, baraje construite pe fiecare rau, drumuri forestiere pe fiecare versant."Te uiti la toate astea si spui: Asta nu este sustenabil. Amprenta umanitatii exista pe intreaga suprafata a Pamantului", afirma Garriott.Aducand in discuti ...citeste mai departe despre " Omul care a cheltuit 30 de milioane de dolari pentru a locui 12 zile in spatiu ne povesteste cum a fost " pe Ziare.com