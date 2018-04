Parisul se transforma: Spatiile verzi devin ferme urbane. Proiectul ambitios al primarului devine realitate

E drept, nu toate aceste ferme vor fi la vedere. Multe sunt acoperite, altele sunt la inaltime, pe acoperisuri, arata CNN.Totul a inceput in 2014, cand primarul abia ales, Anne Hidalgo, a spus ca vrea sa transforme Parisul in oras verde. Doi ani mai tarziu, cu sprijinul Guvernului, a fost lansat Parisculteurs, un proiect potrivit caruia acoperisurile si nu numai vor gazdui 100 de hectare de vegetatie pana in 2020. O treime din spatiul verde va fi dedicat fermelor urbane.Pana acum, 74 de companii si institutii publice au anuntat ca vor sa faca parteneriat cu autoritatile, pentru a face agricultura urbana.Iar oamenii de rand s-au aratat interesati sa ia parte si ei la proiect, sa gradinareasca in mijlocul Parisului.Desi pare greu de crezut, Parisul va gazdui atat ferme de pui, cat si straturi de varza. De ce ferme de pui? Pentru ca e practic ca acolo unde ai plante sa ai si animale, din moment ce mancarea e din abundenta.Statie de metrou transformata in ferma si cafeneaLa 20 de minute de Turnul Eiffel, aproape de statia de metrou Porte de Clignancourt, se afla deja La REcyclerie, una dintre cele mai mari ferme urbane din oras. A fost inaugurata inainte ca acest proiect sa inceapa, in 2014.Aici, in mijlocul a 1.000 de metri patrati de ferma, se afla o cafenea. Totul e construit intr-o fosta statie de metrou. In acest loc se produc circa 150 de plante, printre care mazare si cartofi, toate fiind folosite in cafeneaua unde vin zilnic circa 600 de clienti. Ce ramane din plante ajunge in ratia puilor si ratelor.Fermele rasar ca ciupercileDe la lansarea proiectului Parisculteurs, 75 de proiecte au fost aprobate de autoritatile locale, acestea acoperind 15 hectare. Recoltele insumeaza circa 500 de tone.Pe acoperisului unui centru medical din arondismentul 12 se afla o astfel de ferma, La Chambeaudie, care se intinde pe 500 de metri patrati. Se cresc peste 40 de varietati de plante, care sunt vandute restaurantelor si magazinelor.Spre deosebire de alte locuri, aici plantele cresc in apa imbogatita cu nutrienti si nu in sol. Apa poate fi reciclata, asa fi ...citeste mai departe despre " Parisul se transforma: Spatiile verzi devin ferme urbane. Proiectul ambitios al primarului devine realitate " pe Ziare.com