AlterEgo e un dispozitiv hands-free, voice-free, un fel de casca mai ampla, care ajunge pana la maxilar. "Intelege" ceea ce-i transmite cel care o poarta si ii raspunde la intrebari, fara ca acesta sa rosteasca ceva. Nu citeste gandurile, ci se bazeaza pe subvocalizare, pe limbajul mut - ceea ce facem atunci cand spunem cuvinte in gand, arata Science Alert.Practic, e un fel de Siri la purtator. De aceea, e nevoie sa fie calibrat pe accentul fiecaruia, pentru a nu exista probleme de comunicare, de intelegere.AlterEgo e rezultatul incercarii de a realiza o platforma care imbina omul si calculatorul intr-un fel in care partea computerizata devine o extensie a noastra, a explicat cel care a condus cercetarile, Arnav Kapur, de la MIT.Cum functioneaza? Simplu, in principiu. Asa cum inainte de orice actiune creierul trimite semnale electrice catre muschi, asa si atunci cand ne gandim la un cuvant creierul trimite semnale catre muschii fetei si gatului. Miscarea acestora ne-ar ajuta sa rostim cuvantul. Chiar daca nu o facem sau o facem doar in gand, aceste miscari exista si pot fi interpretate.Casca acopera exact zonele in care se inregistreaza aceste miscari imperceptibile si le traduce in cuvinte. Iar inteligenta artificiala ne spune la ureche orice dorim sa stim. Suntem la supermarket si am vrea sa stim cat costa ceea ce deja avem in cos? Nimic mai simplu, AlterEgo raspunde. Vrem sa stim cat e ceasul fara a scoate telefonul mobil din buzunar? AlterEgo raspunde.Dispozitivul e inca testat (cu succes pana acum) si nu se pune inca problema producerii lui la scara larga. Dar nici nu mai e foarte mult pana atunci.Citeste si Inteligenta artificiala devine tot mai agresiva. Iata dovada (Video)...citeste mai departe despre " Pasul catre oamenii computerizati a fost facut. Inventia SF venita de la americani (Video) " pe Ziare.com