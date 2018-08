Paul Allen concureaza cu Elon Musk si dezvolta rachete si un avion spatial reutilizabil

Stratolaunch Systems incearca prin intermediul acestor rachete sa profite de cererea mai mare anticipata pentru anii urmatori pentru nave care plaseaza sateliti pe orbita. Acestea vor concura insa cu alti antreprenori si companii din sectorul spatial, cum sunt SpaceX, a miliardarului Elon Musk, si United Launch Alliance, un parteneriat intre Boeing si Lockheed Martin, relateaza Reuters.Stratolaunch, companie din Seattle fondata de Allen in 2011, a anuntat ca vehiculele sale de lansare vor face ca plasarea satelitilor sa fie la fel de simpla ca rezervarea unui bilet de avion.Cu toate acestea, prima lansare a unei astfel de rachete nu va avea loc inainte de 2020, iar avionul construit pentru lansarea rachetelor este inca in faza de testare pre-zbor.In loc sa fie lansate de pe o platofrma de lansare, rachetele Stratolaunch vor lansate de la o altitudine inalta de sub avionul companiei, care va avea sase motoare si fuzelaj dublu, cel mai mare care a fost construit vreodata in functie de anvergura aripilor.Aceasta metoda de lansare este similara cu cea dezvoltata de compania Virgin Galactic, a miliardarului Richard Branson.Avionul companiei Stratolaunch este proiectat sa transporte o racheta si o sarcina utila cu o greutate combintata de pana la 550.000 de livre (250.000 kilograme), similara cu capacitatea de lansare de la sol a unei rachete SpaceX Falcon 9.Im jurul anului 2020, ar urma sa fie lansati anual aproximativ 800 de sateliti mici, de peste doua ori mai multi fata de media anuala din ultimul deceniu, potrivit unui analist al Teal Group, Marco Caceres.Stratolaunch a anuntat ca noua sa racheta de dimensiuni medii, cu o capacitate de circa 3.400 de kg, ar urma sa zboare cel mai devreme in 2022. Compania mai are un proiect aflat in faza initiala pentru dezvoltarea unei variante a rachetei cu o sarina utila de 6.000 de kilograme.Compania nu a mentionat cine vor fi clientii si cat va costa dezvoltarea vehiculelor spatiale.Stratolaunch a confirmat, in schimb, ca proiecteaza un avion spatial reutilizabil pentru transportul de marfuri de pe si catre Pamant, iar o varianta ulterioara ar putea transporta oameni. ...citeste mai departe despre " Paul Allen concureaza cu Elon Musk si dezvolta rachete si un avion spatial reutilizabil " pe Ziare.com