Pe Homo erectus l-a ucis lenea. Arheologii au gasit si dovezile

Homo erectus a aparut pe Pamant cu 2 milioane de ani in urma si a disparut in urma cu 50.000 - 100.000 de ani, aminteste Live Science. Insa, in comparatie cu alti hominizi, asa cum sunt neanderthalienii, aceasta specie era lenesa si nu vedea deloc cu ochi buni schimbarea, se arata intr-un studiu publicat recent de jurnalul PLOS One.Arheologii de la Australian National University au analizat numeroase artefacte dintr-un sit din Saffaqah, Arabia Saudita, ajungand la concluzia ca reprezentantii acestei specii, care locuiau in zona, depuneau un efort minim pentru a-si fauri uneltele si pentru a gasi hrana si cele necesare traiului.Preferau sa locuiasca langa apa, unde aveau si pietre, astfel ca cele trebuitoare erau in imediata vecinatate.Pentru a-si fauri uneltele, foloseau orice piatra gaseau langa tabara lor, de cele mai multe ori de calitate proasta. Asa ca si rezultatul final era de proasta calitate, comparativ cu ce faureau alte specii, a explicat autorul studiului, arheologul Ceri Shipton.Arheologii au fost intrigati sa gaseasca nu departe de taberele lui homo erectus din regiune un adevarat "depozit" natural de piatra de foarte buna calitate. Era insa nevoie, pentru a ajunge aici, ca homo erectus sa treaca peste un deal. "In loc sa urce dealul, preferau sa foloseasca ce gaseau in imediata vecinatate", a declarat Shipton.In ceea ce ar fi putut fi o cariera de piatra pentru homo erectus nu s-a gasit niciun semn de exploatare, niciun semn de activitate. Nimeni nu a incercat sa ia piatra de aici, cu atat mai putin sa o transporte.Spre deosebire de homo erectus, neanderthalienii si homo sapiens urcau munti in cautarea pietrei de buna calitate si o transportau pe distante lungi, arata alte studii.Cand apele langa care stateau au secat, si homo erectus, deloc adaptabil si lipsit de initiativa, a disparut. "Nu doar ca era lenes, dar si foarte conservator", a mai spus autorul studiului. "Uneltele sale au ramas aceleasi, atat in ceea ce priveste marimea si materialul, desi in jurul sau mediul s-a schimbat", mai spune Shipton.Pur si simplu, aceasta specie nu a facut niciun progres, iar mediul a ucis-o, in final.