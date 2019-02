Polul Nord magnetic al Pamantului se deplaseaza spre Rusia. Cum ne afecteaza

Acest pol a fost "prietenul" navigatorilor ani de zile, insa spre deosebire de polul Nord geografic, care este fix, cel magnetic s-a deplasat in timp. Acet proces a inceput in 1831, iar polul s-a deplasat usor spre Rusia, informeaza CNN.Totusi, in ultimii ani ritmul s-a accelerat si a ajuns sa se deplaseze aproximativ 55 de kilometri pe an. Asta i-a determinat pe oamenii de stiinta sa actualizeze Modelul Magnetic Mondial cu un an inainte de termenul stabilit."Din cauza variatiilor neplanificate din regiunea Arctica, oamenii de stiinta au lansat un nou model, pentru a reprezenta in mod corect schimbarea campului magnetic in perioada 2015 - prezent", a transmis, luni, Centrul National de Informatii pentru Mediu.Deplasarea polului afecteaza navigatia in special in Oceanul Arctic, in nordul Canadei. Harta campului magnetic este folosita de NATO, de armata americana si britanica, precum si de navigatia civila, modelul fiind actualizat in mod normal la fiecare cinci ani.Ultima actualizare a fost facuta in 2015, dar agentia a explicat ca "actualizarea in afara ciclului va asigura navigarea in siguranta pentru militari, companiile aeriene comerciale, operatiunile de cautare si salvare si altele care opereaza in jurul Polului Nord".Si in timp ce utilizatorul principal al modelului este armata, acesta si-a gasit utilitate si in sistemele de cartografiere ale Google si Apple . Totusi, aici diferentele vor fi minore."Pentru cei mai multi utilizatori aflati sub 55 de grade nord nu exista o diferenta reala", a declarat Ciaran Beggan, geofizician la British Geological Survey, care realizeaza harta pentru NOAA.Oamenii de stiinta au observat pentru prima data deplasarea in 2018, datorita unei "cantitati uriase de date prin satelit", care au aratat ca polul a trecut dincolo de zona anticipata.Miscarea este cauzata de procese care au loc in interiorul planetei, a mai precizat Beggan, care a adaugat ca recentele modificari ale Polului Nord magnetic nu vor avea efecte sesizabile pentru cea mai mare parte a oamenilor care nu sunt in regiunea Arctica.A.D. ...citeste mai departe despre " Polul Nord magnetic al Pamantului se deplaseaza spre Rusia. Cum ne afecteaza " pe Ziare.com