Premiera in astronomie: Patru planete gigantice au fost descoperite pe orbita unei stele foarte tinere

Steaua respectiva a primit numele CI Tau si se afla la aproximativ 500 de ani lumina de Pamant, conform unui material publicat marti de Space.com. Aceasta stea este foarte tanara si este inca invaluita de un halou de materie si gaze fierbinti denumit disc protoplanetar. Din acest disc de materie se formeaza noi planete, iar materia ramasa va fi, in cele din urma, expulzata in spatiu de vantul stelar emis constant de CI Tau.Initial se stia despre CI Tau ca are o planeta pe orbita, un corp cosmic foarte fierbinte, de aproximativ 10 ori mai masiv decat Jupiter si care finalizeaza o orbita completa in jurul stelei sale in doar 9 zile terestre. Aceasta planeta, botezata CI Tau b, a fost primul corp din clasa planetelor "Jupiter firbinti" ce a fost descoperita pe orbita unei stele atat de tinere.Intr-un nou studiu, o echipa de astronomi a urmarit steaua CI Tau si discul sau protoplanetar prin intermediul observatorului Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) - o retea de radiotelescoape din Anzii chilieni. ALMA a identificat alte trei zone din discul protoplanetar in care se afla planete, la distante de 13, 39 si respectiv 100 de unitati astronomice (1 UA = distanta medie de la Pamant la Soare, adica aproximativ 150 de milioane de kilometri) fata de CI Tau.Aceste trei planete nou descoperite sunt, de asemenea, uriase. Conform echipei de astronomi, cea mai apropiata planeta de stea dintre cele trei este aproape la fel de masiva ca Jupiter, in timp ce celelalte doua, mai indepartate, sunt apropiate de talia lui Saturn.Niciodata pana acum astronomii nu au detectat patru planete gazoase gigantice pe orbita unei stele atat de tinere. De asemenea, distanta orbitala dintre planeta cea mai indepartata de stea si cea mai apropiata de aceasta este considerata extrema de catre specialisti. Aceasta planeta se afla la o distanta de 1.000 de ori mai mare de CI Tau decat cea mai apropiata planeta din grupul de patru.Deocamdata oamenii de stiinta nu isi explica modul in care cele doua planete aflate pe orbitele cele mai indepartate de steaua-mama au putut sa se formeze."Planetele din categoria de masa a lui Saturn ar trebui sa se formeze prin agregarea unui nucleu solid care apoi atrage si pastreaza un acoperamant format din straturi de gaze, in