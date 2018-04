Plantele au fost cultivate intr-o noua sera situata in apropiere de Statia de cercetare polara germana Neumayer III unde s-au dezvoltat in lipsa solului, luminii naturale si a pesticidelor.In schimb, cresterea legumelor s-a bazat pe o solutie de nutrient controlata prin calculator, cu care radacinile acestora au fost stropite la un interval de cateva minute.Potrivit lui Paul Zabel de la Centrul Aerospatial German (DLR), cresterea legumelor a fost asteptata cu nerabdare de echipajul statiei Neumayer din momentul plantarii acestora, la mijlocul lunii februarie.Se asteapta ca, incepand cu luna mai, sa poata fi recoltate 4-5 kilograme de salata, rosii, castraveti, ardei, ridichi si verdeturi in fiecare saptamana.In timpul iernii antarctice, statia Neumayer este izolata de lumea exterioara, iar echipajul, obligat sa se hraneasca timp de mai multe luni cu provizii, fara a putea avea acces, in general, la legume proaspete.Prin acest proiect de un an, oamenii de stiinta vor sa obtina cunostinte care ar putea ajuta viitoarele misiuni lunare si cele de pe Marte. ...citeste mai departe despre " Recolta de salata, castraveti si ridichi in Antarctica " pe Ziare.com