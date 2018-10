Cercetarea a fost realizata pe o vietate care, la prima vedere, nu are nimic in comun cu noi, o rama din specia Caenorhabditis elegans. In realitate, impartasim cu ea destul de mult la nivel genetic, de aceea, e si folosita adesea in experimente de laborator.In plus, are o speranta scurta de viata, ceea ce o face usor de monitorizat si micsoreaza timpul destinat studiului, arata Science Alert.Cercetatori din Singapore si SUA au administrat ramelor mai multe medicamente sau combinatii, asa-zise cocteiluri. Ramelor li s-a administrat rapamicina (care se foloseste de obicei dupa un transplant de organe), dar si alte medicamente sau componente din acestea, cum ar fi metformina, alantoina sau psora-4.S-a descoperit ca o combinatie de doua dintre acestea a marit considerabil speranta de viata, iar un cocteil din trei aproape ca a dublat-o.In orice caz, combinatiile incercate au fost mai eficiente decat atunci cand medicamentele sau ingredientele au fost folosite singure.Nu doar ca subiectii au avut stare optima de sanatate si au trait mai mult, dar nu le-a fost afectata nici fertilitatea, se arata intr-un raport publicat de jurnalul Developmental Cell.Totusi, desi o premiera incununata de succes, metoda nu poate fi inca testata pe oameni.Citeste si Cat traiesti, in functie de tara - Care e speranta de viata la romaniA.P. ...citeste mai departe despre " Reusita majora: Un cocteil de medicamente deja aflate pe piata aproape ca a dublat speranta de viata in laborator " pe Ziare.com