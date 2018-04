Rezerva de pamanturi rare descoperita in Pacific ar putea satisface cererea globala cateva secole

Aceste depozite descoperite in 2013 in zona economica exclusiva a Japoniei ar putea contine peste 16 milioane de tone de minerale critice, utilizate in procesele de fabricare a unor produse de inalta tehnologie (eoliene, telefoane inteligente, vehicule electrice si altele), potrivit unui studiu publicat in jurnalul Scientific Reports, informeaza AFP.Zacamintele se afla intr-o zona vasta, de 2.500 de kilometri patrati, situata in apropiere de insula Minami-Tori-shima (Marcus Island), la aproximativ 2.000 km sud-est de Tokyo.In urma cercetarilor realizate anterior in regiune, oamenii de stiinta - unii dintre acestia fiind implicati si in noul studiu - au estimat ca in zona ar exista o cantitate de aproximativ 6,8 milioane de tone de pamanturi rare, o descoperire considerata inca de pe atunci foarte importanta.Aceste concluzii constituie o veste buna pentru Japonia, care se bazeaza pe importuri din China, tara din care provine majoritatea pamanturilor rare consumate in intreaga lume, 90% dintre acestea fiind metale cruciale pentru industria sa.Membrii echipei formate din cercetatori de la mai multe universitati, companii si institutii guvernamentale au analizat esantioane de sol prelevate de la peste 5.000 de metri adancime si au extrapolat cantitatea de minerale exploatabile.Potrivit estimarilor, cantitatea de disprosiu, un element utilizat spre exemplu in productia de magneti permanenti, ar acoperi timp de 730 de ani consumul la nivel mondial, in timp ce rezervele de ytriu, folosit la fabricarea laserelor, ar raspunde nevoilor industriei mondiale o perioada de 780 de ani.De asemenea, au fost identificate cantitati importante de europiu si terbiu.Zona de cercetare "are potentialul de a furniza lumii aceste metale pe o baza aproape infinita", insista autorii studiului.Pentru a ajunge la acest rezultat, cercetatorii au aplicat o tehnica de centrifugare ce permite extragerea unei cantitati mai mari de minerale. Ei au reusit astfel sa majoreze concentratia de pamanturi rare exploatabile si, prin urmare, profitabilitatea proiectelor de dezvoltare, se precizeaza in studiu.In cazul in care, in viitor, se va gasi o cale de utilizare a acestei metode de extractie direct sub apa, acest lucru "va contribui la imbunatatirea eficientei economice" ...citeste mai departe despre " Rezerva de pamanturi rare descoperita in Pacific ar putea satisface cererea globala cateva secole " pe Ziare.com