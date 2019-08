Potrivit unui comunicat de presa remis vineri Ziare.com, roverul Agentiei Spatiale Europene a fost trimis din Marea Britanie la Airbus, in Toulouse (Franta) . Aici vor avea loc teste cruciale inainte sa fie livrat companiei Thales Alenia Space."Roverul ExoMars 'Rosalind Franklin' va fi primul vehicul european de explorare spatiala si a fost asamblat de Airbus, in Stevenage. Roverul va cauta pe planeta Marte semne de viata prezente sau trecute, fiind echipat pentru foraj la 2 metri adancime pentru a preleva mostre din locuri protejate de radiatiile foarte puternice.Roverul este dotat cu noua instrumente care ii vor ajuta pe cercetatori sa exploreze "pas cu pas" planeta Marte, pornind de la imagini panoramice, trecand apoi progresiv la studii micronice si terminand cu identificarea moleculara a compusilor organici. Roverul este echipat cu un sistem de navigatie autonom dezvoltat de Airbus, care ii va permite sa se deplaseze intre zonele de interes mult mai rapid decat in cazul in care ar fi mutat dintr-un loc in altul controlat, de pe Pamant", se arata in comunicat.Lansarea roverului spre Planeta Rosie este programata pentru iulie 2020. ...citeste mai departe despre " Roverul ExoMars, construit de Airbus, e gata pentru teste " pe Ziare.com