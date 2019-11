La sfarsitul acestui an, Roscosmos va prezenta guvernului un program pentru studierea si explorarea Lunii, a declarat directorul executiv al departamentului pentru stiinta si programe pe termen lung din cadrul agentiei spatiale ruse, Alexander Bloshenko.Un plan detaliat este conceput pentru a fi implementat dupa anul 2025, a explicat Bloshenko pentru agentia de stiri Xinhua.Potrivit lui Bloshenko, echipamentele pentru studierea spatiului si telescoape speciale pentru urmarirea asteroizilor si cometelor care ar putea reprezenta o amenintare la adresa Pamantului vor fi amplasate in baza lunara de la polul sud selenar.De asemenea, Roscosmos intentioneaza sa creeze un teren de testare pentru tehnologiile necesare pregatirii zborurilor catre alte destinatii din spatiu, a indicat oficialul.Bloshenko a afirmat ca sistemele robotice se vor ocupa de intretinerea infrastructurii bazei, in timp ce echipaje umane vor efectua vizite periodice pentru a efectua sarcini pe care robotii nu le pot realiza.Vezi si Rusia si-a lansat primul robot umanoid catre Statia Spatiala Internationala (Video) ...citeste mai departe despre " Rusia vrea sa construiasca o baza pe Luna dupa 2025 " pe Ziare.com