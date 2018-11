Raspunzand unei intrebari daca NASA a aselenizat intr-adevar in urma cu cinci decenii, Rogozin a declarat intr-o inregistrare video postata pe Twitter ca agentia rusa "si-a stabilit ca obiectiv sa zboare si sa verifice daca au fost acolo sau nu".In timp ce vorbea, Rogozin zambea superior si ridica din umeri, remarca dpa, care noteaza ca teoriile conspiratiei legate de aselenizarea americanilor sunt un lucru comun in Rusia.Astronautul american Neil Armstrong a fost primul om care a pasit pe luna in iulie 1969, in plina ''cursa spatiala'' in cadrul Razboiului Rece dintre Statele Unite si Uniunea Sovietica.In anii '70 ai secolului trecut, Uniunea Sovietica a renuntat la programul sau spatial, dupa ce patru rachete destinate sa ajunga pe Luna au explodat.Anul trecut, Rusia a fost de acord sa coopereze cu NASA pentru a crea o statie spatiala care sa orbiteze Luna. Statia, numita Deep Space Gateway, va fi construita dupa modelul actualei Statii Spatiale Internationale (ISS), care orbiteaza Pamantul, a anuntat Roscosmos anul trecut.Citeste si Un oras chinez vrea sa amplaseze in spatiu o "luna artificiala" pentru a inlocui iluminatul stradal ...citeste mai departe despre " Rusia vrea sa lanseze o misiune spatiala ca sa verifice daca Neil Armstrong a ajuns intr-adevar pe Luna " pe Ziare.com