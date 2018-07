Descoperire exceptionala: Cea mai veche bucata de paine dateaza dinainte sa existe agricultura

Descoperirea facuta publica luni demonstreaza ca populatia de vanatori din Mediterana de Est detinea tehnica fabricarii painii mult mai devreme decat se crezuse pana acum, cu 4.000 de ani inainte de a dezvolta obiceiul cultivarii plantelor, potrivit Reuters.Painea descoperita, cel mai probabil coapta fara drojdie si asemanatoare unei lipii, era realizata din cereale salbatice precum orzul, alacul (specie de grau cultivat din timpuri preistorice- n.red.) sau ovazul, precum si din tuberculi de la un stramos al papirusului de apa, care au fost macinate si transformate in faina.Aceasta tehnica a coacerii painii a fost dezvoltata de cultura Natufi, caracterizata printr-un stil de trai mai degraba sedentar decat nomad, si a fost descoperita la situl arheologic din Desertul Negru, Iordania.O descoperire exceptionala"Descoperirea painii la un sit de o asemenea vechime este un lucru exceptional", a spus Amaia Arranz-Otaegui de la Universitatea din Copenhagen, cercetator postdoctoral in arheobotanica si autoarea principala a cercetarii publicate in revista Proceedings of the National Academy of Sciences.Arranz-Otaegui spune ca, pana acum, originile painii au fost asociate cu primele societati care se ocupau de agricultura si cultivau cereale si legume. Cea mai veche descoperire anterioara a existentei painii are 9.100 de ani si a fost realizata la un sit din Turcia."Acum trebuie sa evaluam daca exista o relatie intre fabricarea painii si originile agriculturii", mai spune Arranz-Otaegui. "Este posibil ca painea sa fi reprezentat o motivatie pentru a cultiva si a face agricultura, daca aceasta a devenit un aliment dorit si cautat"."Painea ne ofera o sursa importanta de carbohidrati si substante hranitoare, inclusiv vitamine din complexul B, fier si magneziu, precum si fibre", spune Tobias Richter, arheolog in cadrul Universitatii din Copenhaga si coautor al studiului, referitor la importanta nutritionala a introducerii painii in dieta.Dovezile gasite in sit confirma ipoteza conform careia cultura Natufi avea o dieta bazata pe carne si plante. Caminele rotunde, la nivelul solului, confectionate din piatra de bazalt si masurand circa un metr ...citeste mai departe despre " Descoperire exceptionala: Cea mai veche bucata de paine dateaza dinainte sa existe agricultura " pe Ziare.com