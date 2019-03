Interesant e ca trusa zacea in depozitul universitatii de zeci de ani, fara a fi cunoscuta vechimea ei, arata Live Science. O echipa de arheologi a trecut in revista obiectele detinute aici si a dat peste trusa, descoperind ca are o vechime de 2.700 de ani.Este originara din regatul polinesian Tonga, iar trusa a fost gasita pe insula Tongatapu, in 1963.Initial, s-a crezut ca trusa a fost pierduta intr-un incendiu care a cuprins Universitatea Nationala din Canberra. Abia in 2008 a fost gasita, alaturi de alte artefacte, dar a durat pana ce acestea au fost analizate si datate.In aceasta zona a lumii, tatuajele au fost mereu o practica obisnuita. Barbatii din Tonga erau ridiculizati daca nu erau tatuati. Capitanul britanic James Cook a povestit europenilor, in scolul XVIII, despre tatuajele care se faceau in aceast zona a lumii, relatand ca adesea se folosea la tatuat un dinte de om.In trusa descoperita la universitate, doua dintre instrumentele de tatuat sunt realizate din oase de om, iar alte doua din oase provenind de la pasari. Se crede ca adesea se foloseau la tatuat oase de la rudele decedate, se arata intr-un raport publicat in jurnalul Island and Coastal Archaeology.Citeste si A trait in urma cu 3.000 de ani si era plina de tatuaje. Femeie si extrem de respectata. Ce-au descoperit arheologii in EgiptA.P. ...citeste mai departe despre " S-a descoperit o trusa de tatuaje veche de 2.700 de ani. Din ce erau facute acele " pe Ziare.com