Sase lucruri mai putin stiute despre meseria de somelier

In functie de regele, lordul sau persoana importanta servita la masa si intrigile de la curte, viata somelierului se putea termina rapid cu o doza de otrava in pocalul de argint.Initial, cuvintele de inspiratie franceza "sommerier" si "bete de somme" il desemnau pe cel care conducea animalele de povara incarcate cu alimente sau bauturi. El putea fi responsabil si cu mutarile de marfuri care aveau loc la curte. Responsabilitatea a crescut considerabil cand, intr-un soi de nomenclator al vremii, acesta a fost promovat si a primit noi atributii.Astfel, somelierul era si cel care alegea vinul, aranjamentul mesei si selectia de deserturi. Si, cea mai interesanta dintre toate, desigur o onoare, degustarea vinului si a mancarurilor, astfel ca stapanul sa evite neplacerea unei morti subite.In zilele noastre, conditiile de munca pentru un somelier s-au imbunatatit considerabil, dar meseria ramane una aparte, cu multe aspecte si particularitati despre care se stiu putine lucruri. De exemplu, acela ca, dintre toate simturile, nu gustul este cel mai important in testarea initiala a vinului, ci mirosul.Care sunt lucrurile mai putin stiute despre istoria si prezentul meseriei de somelier, ce mituri exista, dar si ce ritualuri au practicantii acestei meserii, explica, somelier si Event Manager la compania Cramele Recas, cea mai mare exportatoare de vinuri din Romania si singura din tara recompensata de European Vegetarian Union cu certificarea de "producator vegan".1. De ce calitati ai nevoie pentru a deveni somelier?In primul rand ai nevoie de pasiunea pentru vin, de deschiderea de a invata si de a practica, practica si iar practica. Nu exista calitati de genul "doua papile in plus" sau simtul mirosului mai dezvoltat ca al altor persoane.2. Cum a aparut primul somelier, cu atributiile care s-au pastrat si azi?Primul Master Sommelier in perioada moderna a fost Fred Dame, in 1984. Dar inceputurile sunt legate de restaurantele care au inceput sa aiba meniuri a la carte, dupa Revolutia Franceza.3. Care este cea mai cunoscuta scoala de somelier si care este cea mai mare distinctie?Exista mai multe scoli in lume si mai multe "ideologii", dar cea mai prestigioasa este "Court of Master Sommelier", infiintata in 1977 in UK, ulterior avand sedii in toata lumea. Distinctia de Master Sommelier este cea mai mare pe care o poate castiga un somelier.4. Care sunt cele mai surprinzatoare informatii care se predau la scoala?Se invata despre tipicitatile soiurilor, despre stilurile de vinificare, despre caracteristicile fiecarei zone ce produce vin, din lume. Se invata sa se recunoasca intr-o degustare "in orb" (adica fara sa vada eticheta vinului) soiul/soiurile, zona in care a fost produs, producatorul si chiar si anul in care a fost obtinut.5. Ce ritualuri au somelierii?Sa nu manance unt, branzeturi, oua, lapte sau sa bea cafea, ceai negru/verde inainte de degustari si sa nu fumeze. Sa se clateasca cu spumant sau vin alb pentru a-si pregati papilele inainte de degustari.6. Care e limita de bauturi testate intr-o zi?Intre 40 si 80 de probe de vin, la bauturile spirtoase mult mai putin (desi 80 este enorm), dar sa ne imaginam ca vorbim de cateva zeci de ml din fiecare proba care nu se inghit, doar se testeaza.