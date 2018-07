Cel mai probabil acestea au fost locuite de oameni importanti: un responsabil cu hrana soldatilor din zona si un preot.Se crede ca aceste doua cladiri erau locuite pe vremea faraonului Menkaure (faraon in vremea 2490 - 2472 i.Hr.) . Era perioada cand chiar se construia o piramida pentru acest faraon, arata Live Science.Unul dintre locatari era responsabil peste taierea animalelor, pentru ca soldatii sa aiba hrana, iar celalalt era un preot. Mai ales cel din urma era un personaj cheie, el putand face parte chiar din Guvern.Nu departe de aceste locuinte erau niste strucuturi care se pare ca gazduiau soldatii, peste 1.000 de oameni. Iar in imediata vecinatate se obtinea mancarea, din ferme sau locuri in care erau crescute animalele.E posibil ca o parte din hrana obtinuta sa fi ajuns si la cei care munceau la constructia piramidelor.Cat despre cantitatea de hrana produsa aici, aceasta era probabil imensa. Doar pentru a hrani atatea guri era probabil nevoie de 877,54 kilograme de grau pe zi, a calculat arheologul Claire Malleson. Cat despre cantitatea de carne, si aceasta nu avea cum sa fie cu mult mai mica.Anterior, in portul din zona, unde veneau ambarcatiuni din intregul Egipt si din estul Mediteranei, s-a descoperit o locuinta cu 21 de camere, in care traiau 21 de scribi care lucrau in port.Pentru ca arheologii banuiesc ca inca se mai ascund constructii in zona, sapaturile vor mai dura pana in 2019.Cirteste si Arheologii au rezolvat, in sfarsit, o enigma antica, legata de construirea piramidei din GizaA.P. ...citeste mai departe despre " Situl piramidelor din Giza inca mai are secrete. Iata ce s-a mai descoperit acolo " pe Ziare.com