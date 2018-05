Netflix nu a oferit detalii despre viitoarele proiecte ale fostului cuplu prezidential, dar a indicat faptul ca ar putea fi vorba despre o serie de dezbateri, reality show-uri, seriale si filme documentare si lungmetraje de fictiune, potrivit unui comunicat al companiei, citat de AFP.Sotii Obama vor produce continuturile prin intermediul companiei de productie Higher Ground Productions, pe care au infiintat-o in acest scop."Speram sa cultivam si sa ajutam sa se afirme vocile talentelor, surse de creativitate si de inspiratie care promit mai multa compasiune si intelegere intre semeni", a declarat Barack Obama, citat in comunicat.Potrivit New York Times, care citeaza surse apropiate lui Barack Obama, fostul presedinte american nu va folosi platforma ca instrument politic.Tranzactia constituie o modalitate foarte buna de promovare pentru Netflix, care vrea sa se pozitioneze ca destinatie naturala a creatorilor de continuturi si nu ezita sa aloce sume colosale in acest sens.Nu a fost facuta publica valoarea tranzactiei, insa presa de specialitate o compara cu alte doua operatiuni majore recente ale Netflix.Platforma a reusit sa ii atraga pe producatorii de succes Ryan Murphy ("Glee", "The People vs O.J. Simpson"), caruia i-a oferit un cec de 300 de milioane de dolari pentru cinci ani, si Shonda Rhimes ("Scandal", "Grey's Anatomy", "How to Get Away with Murder"), care a primit suma de 100 de milioane de dolari pentru patru ani.La inceputul lui martie 2017, publicatia Financial Times a scris ca Barack si Michelle Obama au semnat un contract cu Penguin Random House pentru publicarea memoriilor lor. Editura le-ar fi platit peste 60 de milioane de dolari pentru drepturile asupra celor doua volume de memorii. ...citeste mai departe despre " Barack si Michelle Obama vor produce pentru Netflix seriale, filme si documentare " pe Ziare.com