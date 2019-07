SpaceX a anulat un zbor test, dupa ce nava a scos fum si flacari (Video)

Nava ar fi trebuit sa se ridice miercuri la circa 20 de metri de la sol, iar SpaceX pregatise si un eveniment webcast. Dar incercarea a fost anulata la cateva momente dupa pornirea motorului, transmite CNN Business.Vehiculul nu a parut deteriorat, iar echipa SpaceX a considerat ca poate continua cu o a doua incercare, dar si aceasta a fost anulata.Musk a explicat intr-un tweet ca "presiunea din camera" rachetei "a fost prea ridicata din cauza combustibilului prea rece".Contactat joi de CNN Business, purtatorul de cuvant al SpaceX, James Gleeson, a spus ca nu poate oferi imediat detalii despre test.Starhopper are rolul de a fi precursor al unei rachete destinate explorarii indepartate a spatiului, numita Starship. Nava prototip are rolul sa efectueze zboruri scurte, in cadrul programului Starship."Testele trebuie sa verifice limitele vehiculului", a declarat miercuri Kate Tice, inginer la SpaceX, in timpul unei transmisiuni in direct de la testul de miercuri. Cu alte cuvinte, nimeni nu s-a asteptat ca testul sa decurga fara erori.Starhopper a efectuat pana acum doua zboruri de incercare care au ridicat in aer vehiculul la o distanta mica de pamant, nava fiind in continuare ancorata. Testul de miercuri ar fi trebuit sa fie primul zbor neancorat.Nu este clar cand va incerca SpaceX un nou test pentru Starhopper. Gleeson a refuzat sa comenteze.SpaceX are sperante mari din partea Starship. Cele mai recente modele pentru nava spatiala o arata calatorind pe orbita la bordul celei mai puternice rachete construite vreodata, iar Musk spera ca nava spatiala si sistemul de racheta sa fie utilizate pentru a coloniza Marte. SpaceX are un acord cu un miliardar japonez pentru un zbor turistic al Starship in jurul Lunii, cel mai devreme in 2023.Vezi si:O noua lansare de succes a celei mai puternice rachete din lume: Are la bord cenusa a 152 de persoane (Foto&Video)SpaceX anunta primul sau client pentru o calatorie in jurul LuniiElon Musk vrea baze pe Marte, pentru a salva omenirea ...citeste mai departe despre " SpaceX a anulat un zbor test, dupa ce nava a scos fum si flacari (Video) " pe Ziare.com