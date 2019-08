SpaceX a testat cu succes prototipul Starhopper. Elon Musk se pregateste pentru zborul pe Marte

Zborul de marti a fost al doilea test pentru Starhopper si, totodata, cel mai inalt. Dispozitivul - un vehicul de testare a motorului Raptor, ce va fi inclus in prototipuri mai sofisticate - s-a ridicat de pe sol si a zburat prin aer, marti, pana la altitudinea de 150 de metri.Dispozitivul de testare a fost scos din functiune dupa zborul sau de marti, iar piesele sale componente vor fi utilizate in cadrul altor vehicule, in contextul in care SpaceX si-a accentuat activitatea la proiectul Starship, viitoarea racheta care va fi construita pentru a transporta echipaje umane pe Marte.Luna trecuta, Starhopper efectuase primul sau zbor, plutind in aer timp de cateva secunde, inainte de a reveni pe sol. Acel test a fost conceput pentru a atinge altitudinea de aproximativ 20 de metri. Intr-un mesaj publicat pe Twitter pe 25 iulie, Elon Musk a precizat ca zborul a reprezentat un succes si s-a declarat bucuros de faptul ca "un turn de apa poate sa zboare", referindu-se la forma robusta si rotunjita a prototipului.SpaceX a lucrat in 2018 la proiectul Starhopper in uzina sa mai putin cunoscuta Boca Chica din sudul statului Texas, inainte ca Elon Musk sa anunte lucrul la acest prototip spre sfarsitul anului trecut si sa dezvaluie diverse detalii despre acesta in ianuarie 2019.Prototipul Starhopper seamana cu un glont cu forma unui tub din otel inoxidabil. Dar, in ianuarie, Elon Musk a spus ca vanturile puternice au avariat varful acestui dispozitiv conic. Inginerii de la SpaceX au decis sa nu il inlocuiasca si au facut teste fara varful conului, oferind astfel prototipului de racheta forma unui turn de apa.In acest timp, compania SpaceX construieste alte prototipuri, mai mari si cu grade mai mari de complexitate, ale navei sale spatiale ce va fi lansata spre Marte.Angajatii de la fabricile din Boca Chica si Cocoa Beach (Florida) lucreaza la prototipuri de nave spatiale care vor fi echipate cu cel putin trei motoare Raptor fiecare, alimentate cu metan si oxigen lichid.Cele doua echipe vor construi "simultan dispozitive concurente" in uzinele lor, pentru "a vedea care dintre fabrici este mai ef ...citeste mai departe despre " SpaceX a testat cu succes prototipul Starhopper. Elon Musk se pregateste pentru zborul pe Marte " pe Ziare.com