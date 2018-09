"SpaceX a semnat cu primul sau client privat din lume pentru un voiaj in jurul Lunii la bordul rachetei de transport spatial BFR - o etapa importanta pentru cei care viseaza sa ajunga in spatiu", a scris compania pe Twitter , precizand ca identitatea clientului va fi dezvaluita luni.In 2017, SpaceX anuntase ca doi pasageri vor pleca intr-o calatorie in jurul Lunii in 2018, la bordul rachetei sale Falcon Heavy, ceea ce pana la urma nu a mai avut loc.Citeste si:Austronautii ne explica de ce de mai bine de 45 de ani nu s-a mai desfasurat nicio misiune pe LunaElon Musk vrea baze pe Marte, pentru a salva omenireaSpaceX lanseaza primii doi sateliti din cei 12.000, cu care vrea sa dea Internet in orice colt al lumii ...citeste mai departe despre " SpaceX anunta primul sau client pentru o calatorie in jurul Lunii " pe Ziare.com