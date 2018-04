Anuntat prima oara in 2014, acest sistem va deveni complet operational in 2020. Pana atunci este in faza pilot, fiind monitorizati si notati deja milioane de chinezi.Metodologia dupa care se stabilesc creditele e inca secreta, insa scorul scade in cazul in care cetatenii iau amenzi de circulatie, fumeaza in zone nepermise, cumpara prea multe jocuri video sau posteaza stiri false.Infractiuni si urmarile lorDeja 9 milioane de oameni nu pot cumpara bilete de avion, din cauza acestor scoruri. 3 milioane de chinezi si-au luat deja adio de la bilete de tren la clasa business. Si asta pentru ca au incercat sa calatoreasca fara bilet sau pentru ca au fumat in zone nepermise.A refuza sa faci armata iti poate ingradi educatia universitara in China, atat pe a ta, cat si pe a viitorilor tai copii, mai arata Business Insider.In plus, cei care refuza sa faca stagiul militar se pot trezi ca nu sunt primiti in hoteluri si li se refuza vacante in straintate. In schimb, un scor bun poate grabi obtinerea vizei turistice pentru Europa.Un scor mic poate face ca persoanele in cauza sa nu poata obtine joburi de manageri in companiile si firmele detinute de stat sau bancile mari. De altfel, deja exista o lista neagra, pe care angajatorii o pot consulta.Privilegiile oferite de un scor bunLa polul opus, cei cu scoruri bune pot obtine discounturi la energia electrica, pot inchiria tot felul de lucruri fara a depune garantii si beneficiaza si de un scor mai bun la banca.In plus, agentiile matrimoniale online unde au cont le ofera mai multe sugestii de posibili parteneri.Citeste si 14 ciudatenii despre China ...citeste mai departe despre " Statul le da note chinezilor, in functie de comportament. Un punctaj mic iti poate face viata un calvar " pe Ziare.com