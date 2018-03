Stephen Hawking a murit pe 14 martie. A lasat in urma lui lucrarile exceptionale pentru fizica si, mai ales, pentru intelegerea locului nostru in Univers. Tot Universul si viitorul l-au preocupat si spre finalul vietii. Cu doua saptamani inainte de moarte, el a publicat o lucrare in care trateaza existenta altor universuri si, in definitiv, cum va disparea omenirea.Afla ce a scris Hawking cu putin inainte sa moara ...citeste mai departe despre " Stephen Hawking a prezis sfarsitul lumii cu doua saptamani inainte sa moara " pe Ziare.com