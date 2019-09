Adria cea mare se afla mai ales sub sudul Europei, arata un studiu recent, coordonat de Douwe van Hinsbergen, expert in paleogeografie la Universitatea din Utrecht, relateaza Business Insider."Cele mai adanci portiuni se afla acum la o adancime de 1.500 de kilometri sub Grecia", a mai spus autorul studiului.In trecut, toate continentele cunoscute de noi astazi erau unite si formau Pangea. Acest continent urias s-a rupt, formandu-se Laurasia - in nord - si Gondwana - in sud. Primul a devenit Europa, Asia si America de Nord, iar cel de-al doilea s-a fragmentat, formand Africa, Antarctica, America de Sud si Australia.A mai existat insa si Adria cea mare, care s-a rupt din Gondwana in urma cu peste 200 de milioane de ani, au descoperit oamenii de stiinta, care au analizat, timp de 10 ani, mostre de sol provenind din 30 de tari.Bucata de pamant era uriasa, intinzandu-se din Alpi pana pe teritoriul actualului Iran. Mare parte, insa, se afla sub apa, asa ca aspectul continentului era de arhipelag, cu multe insule.Acum aproximativ 100 de milioane de ani, Adria cea mare s-a ciocnit cu Europa si a inceput sa se scufunde sub ea. Cum insa o parte dintre rocile vechiului continent erau mai usoare, acestea nu s-au scufundat in mantaua planetei, ramanand la suprafata si formand lanturi muntoase, asa cum sunt Alpii elvetieni, Apeninii din Italia, Muntii Dinarici din Bosnia si Hertegovina sau Zagros din Iran si Himalaya, arata si Live Science.Dintre partile din Adria cea mare care nu au coborat sub Europa, ci au ramas deasupra nivelului marii pot fi enumerate si regiuni din Italia (Torino si Venetia) sau regiunea Istria din Croatia.Vezi si In viitor, Pamantul va avea un singur continentA.P. ...citeste mai departe despre " Sub Europa se afla un continent stravechi, Adria cea mare " pe Ziare.com