Talangile vacilor, motiv de disputa in Bavaria

De cand un cuplu a cumparat o casa mare in zona, nimic nu mai e cum era in Holzkirchen, la sud de Munchen. Cand cei doi s-au mutat, in 2011, pe terenul de langa ei era liniste. Numai ca acesta a fost inchiriat in 2014 unui fermier care se intampla sa creasca vaci. Iar cuplul sustine ca nu mai poate dormi din cauza zgomotului talangilor, drept pentru care a ajuns sa sufere de depresie.Depresie adancita si de mirosul omniprezent de balegar si de insectele atrase de acesta, arata BBC. Prin urmare, cei doi au dat in judecata fermierul, pe Regina Killer, dar au pierdut. Acum fac apel si au dat in judecata si autoritatile, pentru ca au inchiriat fermierului pamantul.Atat fermierul, cat si localnicii sutin insa ca talangile sunt parte din traditia zonei. In plus, fermierul explica faptul ca asa poate sti oricand unde e fiecare animal. Cuplul sustine insa ca talangile reprezinta o forma de cruzime la adresa animalelor si ca ar trebui sa fie folosite dispozitive de urmarile dotate cu GPS.Fermierul nu-si permite insa asa ceva si nici nu intelege de ce ar face un astfel de efort financiar.Iar localnicii, inclusiv primarul, spun ca e pretul platit pentru ca aceasta comunitate sa aiba mereu lapte proaspat. Ramane de vazut cum se va incheia acest razboi in centrul caruia sunt blajinele vaci.Citeste si Referendum in Elvetia: Cetatenii au votat ca vacilor sa le fie taiate in continuare coarnele