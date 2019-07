Testele Ro-Alert baga romanii in sperieti si umplu Internetul de glume: What does this button do?

Dupa cateva zile de teste care i-au bagat in sperieti, romanii au inceput sa isi piarda rabdarea si, ca de obicei, au inceput sa faca glume pe seama a ceea ce s-a intamplat."SUA: Avem arme!Romania: LOL. Noi avem ALARME!"."M-astept sa scoata si ardelenii versiunea lor de RO-Alert:MNO...-Alert.""Romanii: nimicRO ALERT: Suna telefoanele... ca dracii!"."pare ca e 𝒔𝒂𝒑𝒕𝒂𝒎𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒍𝒕𝒇𝒆𝒍 la RoALERT"."Ar trebui sa existe si sistemul de avertizare RO-CALM, care sa trimita tuturor mesaje cu sezi bland, ca oricum n-ai ce sa faci, bucura-te de viata, maine o sa fie si mai cald.""esti atat de singur/a ca nici RO-Alert nu te cauta.""Si-a activat domnul RO-ALERT optiunea cu mesaje nelimitate si vrea sa vada cat de nelimitata e.""Daca o mai tine mult asa, Ro-Alertul asta va fi primul sistem de avertizare din lume pe care lumea o sa-l ia la misto chiar si daca e pe bune. Explozie nucleara? Tornada? Dinamo in liga a doua? Fii serios, domne, iar fac astia teste!",Reactia si explicatiile IGSUDupa ce mai multe persoane au criticat faptul ca mesajele au fost primite de mai multe ori si ca au continut greseli de redactare, IGSU a revenit cu precizari."In cursul acestei dimineti, in urma transmiterii mesajelor de avertizare RO-ALERT catre populatie, in mai multe zone din tara, au fost sesizate atat cazuri de primire multipla a respectivului mesaj, cat si de modificare a textului transmis (separare cuvinte, introducerea literelor 'ro' in corpul textului).Departamentul pentru Situatii de Urgenta si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta va asigura ca aceste teste au rolul de a identifica eventualele erori ale sistemului care nu pot fi remediate pe timpul producerii unei situatii de urgenta reala.Perioada alocata testelor este pana la data de 30 iulie, iar in cazul persistentei unor erori aceasta ar putea fi prelungita, urmand a comunica public intervalul alocat verificarii Sistemului RO-ALERT", a transmis IGSU.Reprezentantii institutiei si-au cerut scuze pentru disconfortul creat si pentru eventualele neplaceri, "insa derularea acestor teste este obligatorie avand in vedere scopul pentru care a fost conceput Sistemul de avertizare RO-ALERT!""Dezactivarea optiunii de primire a mesajelor pe termin ...citeste mai departe despre " Testele Ro-Alert baga romanii in sperieti si umplu Internetul de glume: What does this button do? " pe Ziare.com