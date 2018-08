Este vorba despre monede din secolul al XVI-lea."Vom face demersuri ca monedele sa ramana la Muzeul Municipal, pentru ca iesenii sa se bucure de aceasta descoperire. Munca arheologilor poate avea o valenta istorica", a declarat primarul Chirica.Manastirea Frumoasa a intrat intr-un proces de reabilitare in urma cu patru luni."In cadrul cercetarilor arheologice preventive realizate la restaurarea ansamblului manastirii Frumoasa din Iasi, monument istoric de importanta nationala, in data de 7 august a fost descoperit intr-un mormant partial deranjat un tezaur compus din 14 monede din aur. Acestea sunt batute intre anii 1516-1591 in ateliere din Austria, Prusia, Olanda, Ungaria, Transilvania, avand o greutate totala de 50 de grame de aur", a declarat arheologul Madalin Cornel Valeanu, responsabilul stiintific de santier.Ansamblul monahal este un monument istoric datat din secolul al XVI-lea. Proiectul de reabilitare si valorificare a potentialului turistic si cultural al ansamblului manastirii Frumoasa din Iasi este finantat prin fonduri europene nerambursabile in valoare de peste 21 milioane de lei.Citeste si Comori seculare descoperite in Bihor: Argintii voievodului Menumorut ...citeste mai departe despre " Tezaur de aur, descoperit de arheologi la manastirea Frumoasa din Iasi " pe Ziare.com