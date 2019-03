Desi Japonia nu intentioneaza deocamdata sa construiasca o racheta cu care sa trimita oameni in spatiu, roverul va avea o contributie majora la un program spatial international viitor, a anuntat Agentia de Explorare Spatiala a Japoniei (JAXA), transmite Reuters."Roverul va fi un element important care va sprijini exploarea Lunii de catre oameni, care ar urma sa aiba loc in anii 2030. Intentionam sa lansam un astfel de rover in spatiu in 2029", a declarat presedintele JAXA, Koichi Wakata, prezent la un simpozion la Tokyo.Roverul este inca in faza de concept, dar o imagine inclusa intr-un comunicat prezinta un vehicul cu sase roti asemanator cu un transportor blindat.Un purtator de cuvant al Toyota, care intentioneaza sa produca automobile cu pile de combustie ca alternativa la vehiculele pe benzina, a spus ca proiectul va oferi companiei sansa de a-si testa tehnologiile in mediul aspru de pe Luna si de a le imbunatati.Citeste si - NASA a primit 21 de miliarde de dolari: De data aceasta, cand vom ajunge pe Luna, vom ramane ...citeste mai departe despre " Toyota va construi un rover pe care japonezii vor sa il trimita pe Luna " pe Ziare.com