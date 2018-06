Transportul viitorului: Taxiul zburator intra in linia de productie

Scopul final este de a se implementa cu succes prototipul, precum si viitoarele sisteme de mobilitate la cerere."Bell se afla in prima linie a mobilitatii la cerere - deschizand paradigma catre o noua era a zborului, in care avantajele aviatiei sunt accesibile mai multor persoane, in mai multe locuri", a declarat in cadrul conferintei Scott Drennan, Directorul pentru Inovare din cadrul Bell."Acest anunt este un alt mijloc prin care demonstram angajamentul nostru de a asigura transportul de persoane si logistica in moduri noi, inovatoare si mai eficiente; munca noastra cu Safran este un punct istoric de referinta pentru viitoarele solutii de transport".In ultimii ani, echipele de inovare Safran au explorat in mod activ potentialul solutiilor hibride pentru viitoarele sisteme de propulsie.Viziunea comuna a Bell si Safran pentru aeronavele electrice si hibride este sa se angajeze in scopul implementarii cu succes a sistemelor Bell Air Taxis si a viitoarelor sisteme de mobilitate la cerere."Datorita unei strategii de dezvoltare a tehnologiei pe termen lung desfasurata in cadrul grupului Safran, putem astazi sa oferim companiei Bell solutiile hibride de energie electrica pentru produsele lor de generatie urmatoare, care au ca rezultat o performanta imbunatatita, oferind mai multa valoare clientilor nostri", a declarat Stephane Cueille, prim-vicepresedinte executiv pentru cercetare, tehnologie si inovare din cadrul Safran.In cadrul acestei colaborari, Bell va conduce activitatea de proiectare, dezvoltare si productie de sisteme VTOL, iar Safran isi va aduce expertiza tehnica in dezvoltarea unui sistem de propulsie inovator.