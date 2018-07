Potrivit unui studiu recent, realizat de o echipa de oameni de stiinta internationala, sunt peste un cvadrilion (1.000 de trilioane) de tone de diamante in miezul planetei noastre, arata The Independent.Studiul arata ca diamantele nu sunt deloc atat de exotice cum le percepem. La circa 160 de kilometri adancime s-ar afla aceasta avere. Nu vom ajunge niciodata la ea, dar e reconfortant gandul ca stam pe asa o mina de aur, a declarat dr. Ulrich Faul, cercetator la Massachusetts Institute of Technology (MIT), co-autor al studiului.Diamantele modifica felul in care se aud sunetele venite din interiorul Pamantului si viteza cu care se "deplaseaza" undele, de aici oamenii de stiinta putand sa-si faca o imagine in ceea ce priveste continutul acestor roci, ingredientele care le compun, dupa cum se arata in jurnalul Geochemistry, Geophysics, Geosystems.Diamantele se formeaza la temperaturi si presiuni incredibil de mari, in interiorul Pamantului, ajungand la suprafata doar in urma eruptiilor vulcanice.Citeste si Un nou mister descoperit in miezul PamantuluiA.P. ...citeste mai departe despre " Trilioane de tone de diamante stau ascunse in centrul Pamantului " pe Ziare.com