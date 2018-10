Ultimele reflectii ale lui Stephen Hawking asupra lumii, adunate intr-o carte ce va fi publicata marti

"I se puneau adeseori foarte multe intrebari", a declarat fiica lui, Lucy Hawking, cu ocazia prezentarii cartii la Muzeul de Stiinte din Londra, luni seara.Volumul reprezinta o tentativa de "reunire a celor mai clare, mai autentice, mai de succes raspunsuri pe care el a putut sa le dea", a adaugat fiica savantului, citata de AFP.Astrofizicianul britanic Stephen Hawking, personalitate de talie mondiala, a murit pe 14 martie 2018, la varsta de 76 de ani, cu putin timp inainte de a finaliza aceasta carte. Ea a fost terminata de membrii familiei sale si de colegii lui din mediul universitar, pe baza unor elemente si informatii ce provin din arhive personale.Cartea va fi lansata simultan pe 16 octombrie in mai multe tari, inclusiv Franta, Germania, Marea Britanie si Statele Unite. In acest volum, cunoscutul om de stiinta transmite cititorilor un ultim mesaj si vorbeste despre ingrijorarile si sperantele sale.De ce trebuie sa punem intrebari importante? Exista Dumnezeu? Cum a inceput sa existe Universul? Exista viata inteligenta in alte parti ale cosmosului? Putem sa prezicem viitorul? Ce se afla in interiorul unei gauri negre? Putem sa calatorim in timp? Va putea specia umana sa supravietuiasca pe Terra? Trebuie sa colonizam spatiul? Vom fi oare depasiti de inteligenta artificiala? Ce ne rezerva viitorul? - Fiecare dintre aceste intrebari face obiectul unui capitol al cartii."Incercati sa dati un sens lucrurilor pe care le vedeti si sa va puneti intrebari despre existenta Universului. Fiti curiosi in orice circumstanta, exista intotdeauna ceva de facut si ceva de reusit, nu renuntati niciodata", scria omul de stiinta.Decesul lui Stephen Hawking a generat o veritabila "ploaie" de omagii pe plan international, rareori egalata pentru un om de stiinta.Obligat sa se deplaseze intr-un scaun cu rotile dupa ce a fost diagnosticat in tinerete cu scleroza laterala amiotrofica, acest spirit stralucit, profesor la Universitatea Cambridge, si-a consacrat viata studierii Universului, pana a devenit o personalitate stiintifica de prim rang in Marea Bri ...citeste mai departe despre " Ultimele reflectii ale lui Stephen Hawking asupra lumii, adunate intr-o carte ce va fi publicata marti " pe Ziare.com