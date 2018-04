Cu diametrul de 14,7 centimetri, acest bol delicat, pictat pe un fundal roz, este decorat cu "falangcai", ornamente cu email realizate combinand tehnicile chinezesti cu cele occidentale. Pe bol se pot remarca mai multe tipuri de flori, printre care narcise galbene, nu foarte comune pe portelanurile chinezesti.Bolul a fost folosit de imparatul Kangxi in deceniul al doilea al secolului al XVIII-lea si a fost realizat intr-un atelier imperial al Orasului Interzis din Beijing de catre o mica echipa de artizani, cu ajutorul iezuitilor din Europa, folosind propriile lor tehnici si materiale, potrivit casei de licitatii.Obiectul a fost achizitionat de un anonim dupa cinci minute de licitare pentru suma de 239 de milioane de dolari din Hong Kong (24,69 milioane de euro)."Este in mod absolut cel mai frumos exemplar de acest fel", a declarat Nicolas Chow, presedintele Sotheby's Asia. "In total nu se stie decat de trei boluri cu acest magnific fundal roz", a explicat el.Aceasta suma impresionanta nu constituie totusi un record pentru un obiect de ceramica chinezeasca. Un bol cu o vechime de 1.000 de ani, datand din timpul dinastiei Song, este detinatorul actualului record, fiind vandut pentru echivalentul a 32 de milioane de euro in luna octombrie.Afacerile caselor de licitatii infloresc in fosta colonie britanica Hong Kong, unde cumparatorii asiatici nu ezita sa cheltuie averi. Diamante, genti sau vechi obiecte de ceramica, toate sunt cumparate pentru preturi record.A rare 300-year-old gold-pink bowl made for the Kangxi Emperor, the most accomplished emperor of the Qing Dynasty, fetched $30.4 million (HK$239 million) at auction Tuesday, @Sothebys said pic.twitter.com/j3PJMka5vZ- People's Daily,China (@PDChina) 3 aprilie 2018 ...citeste mai departe despre " Un bol extrem de rar din timpul dinastiei Qinq, vandut cu 25 de milioane de euro (Foto) " pe Ziare.com