Un cercetator roman a castigat un grant de 1,5 milioane de euro din partea UE

Comisia Europeana a anuntat astfel rezultatele concursului din acest an pentru obtinerea de granturi oferite de Consiliul European pentru Cercetare (ERC) cercetatorilor aflati la inceputul unei cariere independente.Parte a programului UE pentru cercetare si inovare Orizont 2020, granturile pentru cercetatori aflati la inceputul unei cariere independente au o valoare totala de 621 de milioane de euro si au fost acordate unui numar de 408 oameni de stiinta, pentru a-i ajuta sa isi constituie propriile echipe si sa desfasoare activitati de cercetare de pionierat in diverse discipline, generand, astfel, aproximativ 2.500 de locuri de munca pentru bursieri titulari de doctorate, doctoranzi si alti angajati."Cercetatorii au nevoie de libertate si de sprijin ca sa poata da curs curiozitatii lor stiintifice, daca dorim sa gasim raspunsuri la cele mai dificile provocari ale epocii si viitorului nostru. Punctul forte al granturilor pe care UE le ofera prin intermediul ERC este crearea de oportunitati pentru ca cercetatori exceptionali sa isi urmareasca cele mai indraznete idei", a declarat Carlos Moedas, comisarul european pentru cercetare, stiinta si inovare.Activitatile de cercetare vizate de aceste granturi se vor axa pe diferite subiecte, precum: studierea modului in care alimentele de origine vegetala provenite din paduri ar putea oferi solutii de reducere a foametei la nivel mondial; evaluarea intensitatii, a frecventei si a distributiei modului in care creste nivelul marii in Europa; investigarea modului in care companiile de tehnologie isi promoveaza produsele si urmaresc sa obtina increderea consumatorilor; sau elucidarea abilitatilor de supravietuire ale organismelor unicelulare."Ca si in viata reala, multe dintre chestiunile analizate de cercetatori sunt pline de incertitudini. In stiinta computationala, de regula abordarea este de a vizualiza si a analiza toate solutiile posibile la o problema, in speranta de a gasi printre ele pe cea corecta. Cu cat se lucreaza insa cu mai multe date, cu atat aceasta abordare devine mai putin realista. ...citeste mai departe despre " Un cercetator roman a castigat un grant de 1,5 milioane de euro din partea UE " pe Ziare.com