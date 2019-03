Potrivit acestora, lichidul transparent cu o tenta galbui, care s-a pastrat in mod miraculos pana in ziua de azi, a fost descoperit la sfarsitul anului trecut intr-un mormant al unei persoane importante, data fiind marimea monumentului mortuar - 210 metri patrati.Mormantul e vechi de circa 2.000 de ani si se afla in ceea ce astazi este orasul Luoyang, arata Science Alert. Alaturi de vasul care contine cei 3,5 litri de lichid au mai fost gasite si alte artefacte, asa cum sunt ceramica pictata, o lampa in forma de gasca, cat si ramasitele celui ingropat."Elixir of immortality" found in central China's ancient tomb https://t.co/h91PhQnpFy pic.twitter.com/gGEp0gyVcR- CGTN (@CGTNOfficial) March 2, 2019Insa lichidul a fost cel care a aprins imaginatia arheologilor. Si pe buna dreptate. Acesta are o aroma bogata de vin, asa ca initial s-a crezut ca e vorba despre o bautura care se consuma in acea perioada.S-a banuit ca e vorba despre un vin obtinut din orez, insa analiza lichidului, scos intre timp din vasul de bronz, a aratat ca nu era cazul. Lichidul continea un amestec de nitrat de potasiu si piatra acra (sulfat natural hidratat de aluminiu si potasiu), adica ingrediente din "reteta" elixirului nemuririi din vechile texte taoiste.Astfel de elixiruri erau prezente in trecut in multe culturi. Licoarea nemuririi, in aceasta parte a lumii, trebuia sa contina, pe langa cele doua ingrediente enumerate, si aur, jad, mercur, arsenic si multe minerale otravitoare.Citeste si: S-a descoperit a doua urma a unui om de Neanderthal si aceasta ar putea fi a unui ultim reprezentant al speciei. Prima a fost gasita in Romania!A.P. ...citeste mai departe despre " Un elixir al nemuririi a fost gasit intr-un vas vechi de 2.000 de ani. Ce contine lichidul " pe Ziare.com