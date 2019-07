Un mega-oras de 500 de miliarde de dolari va avea ploaie artificiala, plaja care straluceste in intuneric si roboti-menajere

Ploaie artificiala, roboti pe post de menajere, profesori-holograme, nisip care straluceste in intuneric sunt cateva dintre tehnologiile futuriste pe care viitorul oras le-ar putea avea.Proiectul numit Neom, o combinatie intre cuvantul grecesc "neos" (nou) si cuvantul arab "mustaqbal" (viitor), a fost anuntat in urma cu doi ani.Recent, jurnalistii de la Wall Street Journal au aflat cateva informatii proaspete despre inovatiile pe care le-ar putea include orasul, care ar urma sa fie mare cat statul american Massachusetts.Astfel, potrivit unor documente cu propuneri ale firmelor de consultanta McKinsey & Co, Boston Consulting si Oliver Wyman, unele dintre cele mai mari din lume, care sunt implicate in faza planificarii orasului, locuitorii Neom se vor deplasa cu ajutorul taxiurilor zburatoare, treburile casnice vor fi facute de roboti, iar la scoala copiii nu vor mai avea profesori in carne si oase, ci holograme.Autoritatile vor folosi tehnica "insamantarii norilor" pentru a produce ploaie la comanda, iar un sistem de securitate si de monitorizare de inalta tehnologie pe baza de drone si de recunoastere faciala va fi implementat pentru supravegherea cetatenilor.Orasul va avea propria lui luna artificiala, iar locuitorii si turistii se vor putea distra pe o insula de tip Jurassic Park populata de dinozauri robotici, precum si pe o plaja cu nisip care straluceste in intuneric.Neom va fi orasul cu cele mai multe restaurante premiate cu stele Michelin pe cap de locuitor din lume.Arabia Saudita este al doilea mare producator de petrol din lume, dupa SUA, ceea ce inseamna ca economia sa este puternic dependenta de preturile volatile ale petrolului. Neom a fost propus tocmai pentru a schimba acest lucru.In timp ce oficialii sauditi declara ca orasul va atrage "cele mai marete minti si cele mai mari talente din lume", raman cateva semne de intrebare importante, cum ar fi unde se vor gasi fondurile necesare pentru finantarea proiectului si cat de realiste sunt inovatiile anuntate.C.S. ...citeste mai departe despre " Un mega-oras de 500 de miliarde de dolari va avea ploaie artificiala, plaja care straluceste in intuneric si roboti-menajere " pe Ziare.com