Multa vreme s-a crezut ca depresiunea in care se afla, in districtul Donau-Ries, din Bavaria, e craterul unui vulcan. Abia in anii 60, doi oameni de stiinta americani, Eugene Shoemaker si Edward Chao, au descoperit ca aceasta era, de fapt, urma lasata de un meteorit care a cazut cu milioane de ani in urma.Descoperirea celor doi a venit dupa ce au observat, zgariind peretele unei biserici din oras, un tip de cuart care se formeaza doar in contextul socului si presiunii exercitate de caderea unui meteorit.Confirmarea a venit insa abia acum 25 de ani. Intr-adevar, depresiunea in care se afla orasul e urma lasata de un meteorit cu diametrul de 1,6 kilometri, cazut pe Terra in urma cu 14,5 milioane de ani, dupa cum arata Bavaria.Craterul lasat de acesta masoara 25 de kilometri, aici traind circa 20.000 de suflete.Zona atrage turistii ca un magnet, toti sperand sa plece acasa cu cate un mic diamant. Oamenii de stiinta estimeaza ca in crater s-ar afla 72.000 de tone de pietre pretioase, formate tot in urma impactului meteoritului.Nu departe de Nordlingen se mai afla inca un astfel de crater, Steinheim, mai mic, cu un diametru de 3,8 kilometri. Se crede ca cele doua s-au format in aceeasi perioada.Citeste si Vulcanul flamand: Localnicii arunca ofrande vii in crater, pe care saracii incearca sa le prinda (Foto)A.P. ...citeste mai departe despre " Un oras unic in lume se afla in Europa. E construit in interiorul craterului lasat de un meteorit (Video) " pe Ziare.com