Un raport al ONU anunta un dezastru ecologic: Pana la un milion de specii de plante si animale risca sa dispara

Apa potabila, paduri care absorb dioxidul de carbon, insecte polenizatoare necesare culturilor, pesti... Platforma interguvernamentala stiintifica si politica privind biodiversitatea si serviciile ecosistemice (IPBES) se va reuni in perioada 29 aprilie - 4 mai la Paris pentru a adopta prima evaluare mondiala a ecosistemelor dupa aproape 15 ani.Situatia actuala a biodiversitatii ar trebui sa fie la fel de ingrijoratoare precum previziunile in ceea ce priveste incalzirea globala.Raportul de 1.800 de pagini, la care au lucrat 150 de experti din 50 de tari timp de trei ani, va fi insotit de o "sinteza pentru factorii de decizie", care urmeaza sa fie discutata rand cu rand si adoptata de cele 130 de state membre ale IPBES, pe modelul rapoartelor Grupului Interguvernamental de Experti in Evolutia Climei (GIEC) despre mediu.Potrivit proiectului de rezumat obtinut de AFP - cel mai recent, datat din luna ianuarie - diverse "dovezi independente semnaleaza o accelerare rapida iminenta a ratei de extinctie a speciilor (...) chiar daca factorii (acestei extinctii) nu se intensifica".Dintre cele 8 milioane de specii estimate (dintre care 5,5 milioane de specii de insecte) existente pe planeta, "intre o jumatate de milion si un milion de specii risca sa dispara, multe dintre acestea in deceniile urmatoare", se mai precizeaza in document. Desi formularea se poate schimba in functie de ceea ce guvernele vor decide sa scoata in evidenta, concluziile stiintifice raman valabile.Aceste previziuni corespund avertismentelor a numerosi oameni de stiinta care estimeaza ca Terra se afla in pragul celei de-a sasea "extinctii in masa", prima cauzata de om, care a provocat deja disparitia a cel putin 680 de specii de vertebrate in ultimii 500 de ani.Agricultura si pescuitulRaportul este partial bazat pe analiza unor specii bine documentate, in special de vertebrate, dar subliniaza "incertitudinile" referitoare la alte specii, mai putin cunoscute, in special de insecte.Disparitia acestei biodiversitati are un impact direct asupra umanitatii. Hrana, surse de energie, medicamente: "foloasele pe care oamenii le au de pe urma naturii sunt fundamentale pentru existenta si bunastarea oam