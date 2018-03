Premiul Romania National Award a fost castigat, anul acesta, de un fotograf originar din Bucovina. Il cheama Nicu Spinu, este stabilit in Iasi si fotografia sa, "The boot", a fost desemnata de juriu drept cea mai buna imagine realizata de un fotograf roman. Acesta va fi premiat cu cea mai noua aparatura pentru fotografie si, de asemenea, lucrarea sa va fi prezentata la expozitia Sony World Photography Awards din Londra, care are loc intre 20 aprilie si 6 mai. In plus, lucrarile castigatoare vor fi publicate in catalogul anual dedicat castigatorilor.Vzi aici imaginea si afla povestea unei fotografii pe care toata lumea o va vedea ...citeste mai departe despre " Un roman a castigat o competitie importanta de fotografie " pe Ziare.com