Un smarald de peste 1 kilogram va fi scos la licitatie in noiembrie (Foto)

Piatra de 5.655 de carate, numita "Inkalamu" (Smaraldul Leu), este de doua ori mai mare decat cel mai mare diamant brut din lume, Cullinan, descoperit langa Pretoria, in Africa de Sud, in 1905.10% din suma cu care va fi vandut uriasul smarald va fi donat Zambian Carnivore Programme si Niassa Carnivore Project, programe de protejare a speciilor carnivore.Kagem este cea mai mare mina de smaralde din lume si este detinuta de compania cu sediul la Londra Gemfields (75%) si de guvernul din Zambia, prin Industrial Development Corporation of Zambia (25%).Smaraldele de mari dimensiuni sunt mai comune si mai dificil de evaluat decat diamantele. Se pare ca Gemfields pastreaza, de multi ani, intr-un seif, un smarald de marimea unui ananas pentru ca nu a reusit sa ii stabileasca pretul.Preturile pentru smaralde au crescut in ultimii ani, mai ales dupa ce Gemfields, care detine si mine de rubine in Mozambic, a investit mult in publicitate, intr-un efort de a extinde piata de desfacere pentru aceste pietre pretioase. Anterior, smaraldele erau obtinute prin minerit artizanal, retailerii confruntandu-se mereu cu stocuri insuficiente.