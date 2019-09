Zborurile Londra-Sidney ar putea dura doar 4 ore cu motorul hipersonic SABRE

Totul ar putea fi posibil cu motorul hiperpersonic de racheta dezvoltat de Agentia Spatiala a Marii Britanii.Agentia Spatiala din UK a anuntat marti, in cadrul unei conferinte, ca va colabora mai strans cu agentia spatiala australiana in acest sens, transmite CNN.Motorul hipersonic SABRE (Synergetic Air-Breathing Rocket Engine) este un motor care poate opera la viteze de pana la cinci ori viteza sunetului sau zbura direct in orbita Pamantului si foloseste oxigenul din atmosfera pentru propulsie.Datorita design-ului sau, nu are nevoie de rezervoare mari de combustibil la bord, ceea ce reduce mult greutatea oricarui vehicul pe care il pune in miscare.SABRE poate face si "tranzitia" catre modul racheta, permitand zboruri spatiale la viteza de pana la 25 de ori viteza sunetului."Atunci cand vom termina motorul de racheta SABRE, vom putea sa ajungem in Australia in cel putin patru ore", a spus Graham Turnock, seful Agentiei Spatiale din Marea Britanie."Acesta este genul de tehnologie care ne permite sa facem acest lucru. Vorbim despre anul 2030 ca punct de reper. Munca la acest proiect este deja foarte avansata", a adaugat britanicul.Motorul se foloseste de oxigenul din atmosfera, permitand o eficienta mai mare a combustibilului si o greutate mai mica decat motoarele de racheta deja existente."Principalul avantaj al SABRE este faptul ca e un hibrid dintre un motor de racheta si un motor aero, deci permite unei rachete sa functioneze cu oxigen", a explicat si Shaun Driscoll, director de programe la Reaction Engines, in cadrul conferintei."Rachetele nu au progresat cu adevarat din anii '70 incoace, in timp ce motoarele aero au devenit foarte eficiente, deci daca puteti combina un motor aero si o racheta puteti avea un sistem de propulsie eficient foarte usor si, practic, puteti crea un avion spatial", a completat acesta.Interesul pentru astfel de tehnologii este atat de mare, incat Reaction Engines a primit finantari de peste 130 milioane de dolari in ultimii 4 ani. In plus, si-a asigurat si investitii de la jucatori importanti ai industriei, precum BAE Systems, Rolls-Royce sau Boeing HorizonX.Compania lucreaza acum la o unitate de testare in Buckinghamshir ...citeste mai departe despre " Zborurile Londra-Sidney ar putea dura doar 4 ore cu motorul hipersonic SABRE " pe Ziare.com