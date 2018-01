In ciuda eforturilor pe care incearca sa arate ca le face, Google nu reuseste sa faca din Play Store un magazin de aplicatii sigur pentru cei peste 2 miliarde de oameni care folosesc un dispozitiv cu Android.Firma de securitate Check Point a anuntat Google ca a descoperit 60 de jocuri pentru copii care includ un malware care afiseaza reclame pornografice ce acopera, in unele cazuri, intreg ecranul.Mai mult, malware-ul numit AdultSwine incearca sa pacaleasca copii sa instaleze false solutii antivirus si sa-si inscrie numarul de telefon intr-un formular. Conform datelor afisate de Play Store, jocurile in cauza aveau intre 3 si 7 milioane de instalari.Google a eliminat deja cele 60 de jocuri din magazinul de aplicatii si a dezactivat conturile dezvoltatorilor.In apararea sa, Google spune ca reclamele afisate de jocurile cu malware nu erau livrate chiar de el.Ceea ce nu spune Google este cum de au fost acceptate acele jocuri in magazinul oficial de aplicatii si cum de numeroasele masuri de securitate pe care se lauda ca le foloseste nu au depistat malware-ul.Spre deosebire de Apple , care foloseste o echipa editoriala pentru probarea aplicatiilor, Google se bazeaza in multe din produsele si serviciile sale pe algoritmi software care, asa cum se vede, nu par pregatiti pentru a-si indeplini cu succes sarcinile.Citeste si Zeci de milioane de dispozitive cu sistemul de operare Android sunt infectate cu un virus ...citeste mai departe despre " Zeci de jocuri de Android afiseaza reclame porno din cauza unui virus " pe Ziare.com