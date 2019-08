Ceasurile inteligente incep sa aiba preturi accesibile pentru toti

Ceasurile inteligente sunt niste dispozitive care se dovedesc a fi ideale pentru intreaga familie, iar modelele sunt foarte variate. Astfel, se gasesc unele dedicate barbatilor, cat si unele pentru femei, insa nici copiii nu au fost uitati. Asadar, apeleaza la iUni si vezi smartwatch-uri ieftine care sa fie pe gustul tuturor.Mai mult, gadgeturile de acest tip sunt ideale si pentru pasionatii de sport pentru ca aduc mai multe functii utile in acest sens. Nu conteaza daca preferi baschetul, fotbalul, fitness-ul, alergatul sau tenisul, pentru ca acum ai ocazia de a-ti monitoriza activitatea si de a-ti imbunatati performantele.De asemenea, ai acces la fel si fel de functii utile, printre care si cea antifurt care iti garanteaza ca nu vei rataci vreodata ceasul pentru ca atunci cand intervine o distanta mai mare de cativa metri intre smart watch si telefon se emite automat o alarma. In plus, muzica poate fi redata din memoria telefonului direct pe ceas, unele modele dispun si de camera foto, agenda, jurnalul de apeluri, meteo, monitorizarea somnului, acestea si multe altele te asteapta la numai cateva atingeri distanta.Atunci cand ai acces la un ceas inteligent esti mereu conectat pentru ca apelurile le primesti direct la incheietura mainii, la fel si mesajele. Asadar, iti va fi foarte usor sa preiei si sa initiezi apeluri fara a mai fi nevoie sa scoti telefonul din buzunar.In acelasi timp, e important si faptul ca vei fi la curent cu tot ce este nou pentru ca ai acces la toate retelele de socializare. Poti sa urmaresti ultimele fotografii ale prietenilor tai de pe Instagram, sa vezi unde si-au dat check in rudele tale pe Facebook sau sa vorbesti cu cei dragi pe WhatsApp. Cu alte cuvinte, nu ai nicio scuza pentru a nu te implica mai mult si pentru a te ocupa de viata ta sociala, asa ca alege acum smartwatch-uri ieftine pe iuni.ro.Trebuie avuta in vedere si autonomia bateriei pentru ca aceasta difera de la un model la altul, insa de cele mai multe ori permite utilizarea ceasului pana la cateva zile, in functie de intensitatea cu care se foloseste acesta. Totusi, pentru o incarcare completa a bateriei sunt suficiente chiar si mai putin de 60 de minute, asa ca imediat ceasul tau va fi pregatit pentru a fi folosit.Gasesti multe smartwatch-uri ieftine pe iuni.ro aici preturile fiind accesibile pentru toate buzunarele, motiv pentru care oricine isi permite sa achizitioneze un asemenea gadget. Mai mult, iUni promite si diferite oferte si promotii de pe urma carora se poate profita intrucat pe aceasta cale tarifele scad si mai mult.Aici poti plasa o comanda in cel mai scurt timp avand in vedere faptul ca produsele preferate se afla la numai cateva click-uri distanta. Totusi, cine nu se pricepe nu trebuie sa isi faca griji ca nu gaseste ceea ce cauta intrucat aici pot fi testate produsele, iar sub indrumarea specialistilor toate lumea va ajunge la modelele preferate.