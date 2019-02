Un smartwatch pentru copii a fost retras de pe piata de Comisia Europeana, pe motive de securitate

Potrivit sursei citate, gadget-ul comercializat de compania germana Enox Group este vandut ca un "smartwatch de inalta tehnologie pentru protejarea si supravegherea prin SIM/GPS a copiilor". De asemenea, ceasul este dotat cu o serie de caracteristici, inclusiv un tracker GPS, un difuzor si un microfon, precum si functii de apel si SMS."Aplicatia mobila care insoteste gadget-ul are o comunicare necriptata cu serverul sau de backend, iar acesta permite acces neautorizat la date. In consecinta, date precum istoricul locatiilor, numerele de telefon, numarul de serie pot fi cu usurinta preluate si modificate. Un utilizator rau intentionat poate sa trimita comenzi unui ceas, sa-l faca sa apeleze orice numar isi doreste, poate comunica cu copilul care poarta dispozitivul sau il poate localiza prin intermediul GPS-ului", se arata in Ordinul de retragere din RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products), un sistem utilizat de tarile din UE si din Spatiul Economic European (SEE) pentru schimbul rapid de informatii privind produsele nealimentare periculoase.In descrierea produsului se precizeaza ca terminalul vine cu o aplicatie mobila dedicata, disponibila atat pentru sistemul iOS, cat si pentru Android, pe care parintii o pot folosi pentru a-si localiza copiii "cu o precizie de aproape un metru'', dar si pentru a inregistra si a vedea deplasarile lor intr-un anumit interval. Tot din fisa produsului reiese ca utilizatorul poate "desena" un "gard virtual" in jurul copilului, iar daca minorul paraseste perimetrul, parintele va fi informat sau avertizat imediat."Cu toate acestea, Comisia Europeana a concluzionat ca partea de securitate a acestui gadget lasa mult de dorit, nivelul de risc asociat ceasului fiind 'serios'. Bratul executiv al UE a descoperit ca Safe-KID-One contravine cu Directiva privind echipamentele radio (2014/53/EU), impunand astfel autoritatilor publice din Europa retragerea de pe piata a acestui dispozitiv de la utilizatorii finali", mentioneaza blogul Eset Romania.In replica la decizia forului european, un reprezentant al producatorului, citat de The Register, sustine ca dispozitivul a trecut printr-un test al Agentiei Federale a Retelelor din Germania. "Acest anunt RAPEX se bazeaza pe un test efectuat in Islanda. Consideram ca acest test a fost exagerat - nu este rezonabil, concret sau corect - fie a existat la mijloc o neintelegere sau a fost evaluat produsul gresit (...) ", a declarat compania.La jumatatea lunii octombrie 2018, mai multe asociatii americane din domeniul protectiei copilului, protejarii drepturilor consumatorilor si protectiei vietii private avertizau ca gadgeturile inteligente, concepute pentru a-i ajuta pe parinti sa-si supravegheze copiii, sunt problematice in ceea ce priveste securitatea si respectul vietii private a minorilor.Astfel, asociatiile sustineau ca, in loc sa-i protejeze pe copii, ceasurile inteligente i-ar putea face vulnerabili in fata pirateriei sau a criminalitatii informatice. "Venind in sprijinul dorintei parintilor de a-si proteja copiii, aceste ceasuri inteligente, in realitate, ii pun in pericol pe cei mici", a afirmat, intr-un comunicat de presa, citat de AFP, Josh Golin, de la asociatia "O copilarie fara publicitate".Germania a introdus o interdictie totala a smartwatch-urilor pentru copii, la sfarsitul anului 2017, din cauza ingrijorarii ca aceste dispozitive ar putea fi utilizate in scopuri de spionaj. In iunie 2018, preocuparile legate de securitate si confidentialitate au determinat marii retaileri online sa renunte la vanzarea unei familii de jucarii numite CloudPets, se scrie pe blogul din Romania al Eset.