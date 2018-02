Cum sa alegi un GPS auto pentru tine

Cum sa alegi un GPS

GPS versus smartphone

GPS este un dispozitiv electric capabil sa iti indice perfect locul unde vrei sa ajungi, mai mult acesta iti si spune daca ai incurcat banda sau ai uitat sa faci dreapta/stanga la o intersectie.Intr-o lume bazata pe tehnologie si cu dezvoltarea extinsa a navigatiei, alegerea unui gps este o chestiune de caracteristici si costuri.- Concentrati-va pe functionalitatea dispozitivului si expolarati modul in care alti utilizatori il evalueaza in functie de caracteristicile si acoperirea bazei de date a hartilor.- Cu cat GPS-ul este mai mare, cu atat mai bine. Unul mic, poate fi greu de citit si utilizat. Un gps bun ar trebui sa aibe ecranul de 6 inchi.- majoritatea GPS-urilor au baterii Li-Ion, acestea sunt reincarcabile, se incarca la bricheta masinii.Atunci cand va uitati dupa un GPS, asigurati-va ca are. In acest fel nu cumpara separat un CD cu harta. Este mult mai bine ca GPS-ul- Un GPS care vorbeste va ajuta foarte mult, astfel veti fi atenti la drum, iar dumneavoastra nu va veti mai lua ochii de la drum ca sa va uitati pe harta.- Cand va uitati dupa un GPS, asigurati-va ca are cablu de date, incarcator auto si suport de parbriz.Pe langa caracteristicile mentionate mai sus GPS-ul poate fi folosit si pe post de Ebook, deoarece suporta fisiere in format TXT.Puteti sa asculati si muzica, pentru ca au fisire de tip audio precum VMA, MP3 si WAV, dar nu sunt singurele fisiere suportate.Pe langa carti digitale si muzica mai puteti vedea si videoclipuri in formatul WMV, MPEG, ASF si AVI. Astfel, daca aveti copii, puteti sa le puneti desene, in felul acesta nu o sa se plictiseasca.Cei mai multi oameni se bazeaza pe aplicatiile de telefon ca sa ajunga intr-un oras necunoscut, dar oare este cea mai buna solutie?Cei mai multi o sa spuna ca da, ca Waze ofera informatii despre trafic in timp real si directia cea scurta, dar nu este asa.Daca nu ai semnal si internet nu poti sa faci nimic. Deci, te mai bazezi pe telefon ca sa iti indice directia? Parerea mea ar fi ca trebuie sa iti iei un GPS.GPS-ul iti indica drumul indiferent daca nu ai internet. In plus bateria unui GPS tine mai mult fata de un smartphone.GPS-urile sunt mult superioare fata de aplicatiile de mobil, in plus se misca si mai repede, iar ecranul este si mai mare.Acum ca ti-am spus la ce carcaterisitici sa te uiti si ca GPS-ul este mult mai bun decat telefonul, sper ca atunci cand o sa te duci in vacanta nu o sa te mai ghidezi dupa telefon, ci o sa iti cumperi un GPS.