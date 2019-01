CES 2019, cel mai mare targ de electronice din lume, se deschide marti pentru publicul larg

Marile evenimente pentru public se vor concentra in perioada marti-vineri, iar numarul de vizitatori estimat de organizatori pentru editia din acest an se ridica la 180.000 persoane.Participantii, care vor proveni din peste 155 de tari, vor putea vedea la prima mana ultimele noutati de la 4.500 de companii din industria electronica, de la giganti precum Samsung, LG, General Electric, Intel, Huawei, AMD si IBM, pana la firme mici din diferite parti ale lumii si start-up-uri.CES este primul mare targ international din 2019 in cadrul caruia vor putea fi vazute avansurile din sector in ceea ce priveste reteaua 5G, mai rapida decat 4G si creata pentru a facilita implementarea internet of things (internetul lucrurilor).Desi telefonia mobila nu a fost niciodata punctul forte al CES (in mod normal producatorii pastreaza marile noutati in domeniu pentru Mobile World Congress, ce se desfasoara in februarie, la Barcelona), evenimentul de la Las Vegas va fi o oportunitate de a testa puterea 5G pe tot felul de obiecte cotidiene.Televizoarele, software-ul pentru automobile, articole sanitare, electrocasnice precum microunde si frigidere, si toata clasa de obiecte care au un rol fundamental la CES sunt menite sa integreze reteaua de generatia a 5-a pentru a demonstra tot potentialul partii inteligente in interactiunea cu utilizatorii.In plus, doi giganti in telecomunicatii din SUA, Verizon si AT&T, vor avea o pozitie relevanta in cadrul targului si se asteapta sa anunte care sunt planurile pentru acest an cu privire la implementarea 5G in tara nord americana.In ceea ce priveste televizoarele, principalii producatori vor prezenta ultimele modele 8K, cea mai mare rezolutie existenta cu 33 milioane de pixeli, si care vin in 2019 dupa ce au facut pasi usori anul trecut, cand Samsung a fost prima companie ce a comercializat un aparat cu o astfel de calitate a imaginii.Totusi, niste indoieli plutesc deasupra 8K, deoarece, in pofida impresionantei sale rezolutii, in prezent abia sunt pe piata cateva continuturi care sa utilizeze aceasta tehnologie.Marile marci de televizoare au incercat sa rezolve aceasta problema prin intermediul unor tehnici bazate pe inteligenta artificiala care sa permita imbunatatirea calitatii imaginii produselor care nu sunt in 8K, o tendinta care va iesi ori consolidata sau inlocuita dupa aceste zile de CES.Unul dintre segmentele de piata care vor avea o prezenta importanta la congresul de anul acesta va fi tehnologia pentru sanatate si sport, dupa ce avansurile de anul trecut in ceea ce priveste hardware-ul (ca de exemplu Apple Watch Series 4) au marcat drumul pentru o multitudine de noi dispozitive.Unele dintre curiozitatile care vor putea fi vazute zilele acestea la Las Vegas sunt monitoarele de tensiune incorporate in haine si accesorii, o masca de dormit pentru combaterea 'jet lag' (disconfortul creat de diferenta de fus orar n.r), telefoane inteligente care se incarca datorita caldurii corpului.In sectorul moto, dupa ani in care prezenta vehiculelor a fost in crestere la targ, nu se asteapta noutati, desi producatori precum Audi, Mercedes-Benz si Hyundai vor face act de prezenta pentru a expune avansurile in domeniul software-ului.In ceea ce priveste prezentarile, la aceasta editie vor intra pe scena presedintele si seful de tehnologie de la LG, I.P. Park, presedintele si CEO al IBM, Ginni Rometty, CEO-ul Verizon, Hans Vestberg, presedintele AMD, Lisa Su si secretarul pentru Transport al SUA, Elaine Chao.