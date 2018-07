Top gadgeturi ingenioase si extrem de utile

1. Casti Bluetooth sport cu reductie a zgomotului de fond Aukey

2. Syma X5HW 2.4GHz drona 360 cu camera video si telecomanda

3. Boxa portabila Bluetooth cu LED Bonfire

4. Ceas Smart Iradish X3

Acest segment nou-aparut este cel al gadgeturilor, o varietate de dispozitive caracterizate prin dimensiuni reduse, portabilitate si posibilitatea imbinarii functiilor inteligente, distractive sau utile, folosindu-se de inovatiile din sfera tehnologica.Multumita acestor calitati, gadgeturile reprezinta atractia momentului pentru persoanele care folosesc si apreciaza tehnologia, fiind cadouri ideale pentru amatorii de astfel de dispozitive.Definitia intregului segment de gadgeturi este, in prezent, suficient de larga incat sa cuprinda o plaja foarte mare de device-uri, caracteristici, functii si particularitati.Cu toate acestea, termenul de baza provine din limba engleza si se refera la "un obiect tehnologic de dimensiuni reduse, dispozitiv sau aparat, care indeplineste o anumita functie, fiind de obicei o noutate.Gadgeturile sunt intotdeauna concepute neobisnuit sau ingenios fata de alte obiecte tehnologice la momentul inventiei lor". Tocmai de aceea, interpretarea generala asupra acestui tip de produse din lumea high-tech este ca ele sunt dispozitive inteligente, portabile, cu un design special, atragator si inovativ.Pentru a oferi cateva exemple relevante, iata o lista cu patru gadgeturi care te vor surprinde prin ingeniozitatea designului si utilitatea functiilor:Calitatea sunetului oferit de castile on-ear este una superioara. Totodata, acestea dispun de un sistem fara fir, microfon incorporat, timp de ascultare continua de 24 de ore si au o greutate de numai 72 de grame.Mai mult, aceste casti ce deschid lista de gadgeturi dispun de o prindere speciala ce ofera siguranta si confort in timpul alergarii. In plus, castile dispun si de functia de reductie a zgomotului de fond si pot fi pliate pana la dimensiuni reduse, facilitand transportul.In ultimii ani, dronele si-au facut loc printre gadgeturi si au evoluat de la simple jucarii la adevarate dispozitive caracterizate prin precizie si eficienta. Acest model de drona de exterior dispune de o camera ce permite atat fotografierea, cat si filmarea din pozitii altfel imposibile, iar functia "hover" permite dronei mentinerea pozitiei in aer fara a mai fi nevoie de alte comenzi.Mai mult, telecomanda acesteia permite montarea smartphone-ului si folosirea acestuia ca ecran prin care sunt difuzate imagini in timp real captate de camera video a dronei.Aceasta boxa fara fir contribuie la atmosfera speciala pe care vrei sa o creezi atat prin sunetul de calitate pe care il ofera, cat si prin designul inedit ce se aseamana unui foc de semineu.In plus, filetul universal de trepied cu care este prevazuta permite montarea boxei in locuri in care alte gadgeturi nu ar putea fi asezate.Acest ceas inteligent poate fi conectat la telefon pentru a-ti da acces la functiile acestuia, insa avantajul cu adevarat interesant este urmatorul: acest gadget dispune de camera foto, difuzor si microfon si iti ofera o cale catre muzica, fotografii, mesaje si apeluri exact de la incheietura mainii.Pentru a putea studia o oferta generoasa de gadgeturi si dispozitive inteligente din fel si fel de categorii, intra acum pe Gadgetworld.ro!De asemenea, pe langa posibilitatea comandarii online si livrarea rapida, vei beneficia si de reducerile de sezon la numeroase gadgeturi de mare potential in lista de cadouri pentru colegii, prietenii sau membrii familiei tale.