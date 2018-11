Campingul de la mare bine supravegheat - solutia unui concediu fabulos

Unul dintre cele mai apreciate campinguri de pe litoralul romanesc se afla la Tuzla, localitate ce ofera liniste si intimitate, si ofera in acelasi timp conditii ca in occident si o buna supraveghere video. Acestea se datoreaza spatiului extrem de generos, foarte curat, bine organizat si a unor camere de supraveghere eficiente care monitorizeaza totul in cel mai mic detaliu. Avantajul unui sejur in camping este peisajul inedit, costuri foarte mici si faptul ca socializati si va puteti face repede prieteni noi. Aceasta afacere apartine unor tineri iubitori de natura care vor sa imbine utilul cu placutul. Au achizionat un teren cu un potential turistic extraordinar, fiind amplasat chiar langa plaja, la 30 de metri distanta de mare. Mai mult decat atat, se afla in apropierea retelei de curent electric, de aceea s-au putut instala camere video ieftine atat cablate cat si camere IP. Clientii sunt extrem de multumiti deoarece nu isi mai fac griji cu privire la posibile furturi sau alte neplaceri deoarece o camera video le supravegheaza bunurile si copii.Campingul de la Tuzla este impartit pe mai multe zone, atat pentru tineri cat si pentru familii. Intr-una dintre zone exista casute dotate cu bai, in alta zona se afla rulote care pot fi inchriate, mai exista de asemenea un perimetru foarte mare dedicat celor care doresc sa isi instaleze corturi. In acelasi timp mai exista o portiune generoasa pentru clientii care detin rulote si doresc sa campeze. Mai mult, s-au plantat copaci, s-au amenajat spatii de luat masa si doua locuri de joaca pentru copii. Pe viitor, proprietarii doresc sa extinda afacerea prin deschiderea unui restaurant si a unor terenuri de fotbal si baschet.Clientii campingului beneficiaza de energie electrica, apa calda si internet wireless, o curatenie impecabila dar si de un sistem de supraveghere vigilent. O camera supraveghere exterior este cablata cu cablu coaxial pentru ca, desi exista internet, proprietarii nu doresc sa se confrunte cu posibile probleme de transmisie. In plus, tehnologia a avansat foarte mult in ultimii ani, iar o camera de filmat analogica poate inregistra la rezolutii foarte mari, chiar si de 8MP. Cu toate acestea, exista clienti care se cazeaza si doresc sa fie vigilenti amplasand o camera spion pentru a-si lua masuri de siguranta suplimentare. Aceasta mini video camera portabila poate filma chiar si audio si urmari foarte discret in timp real sau stocand pe un card de memorie. In consecinta, pe langa faptul ca este bine supravegheat, acest camping va va ajuta sa va reincarcati din plin cu energie.Calatoriti sau nu, solutia potrivita pentru dumneavoastra o gasiti la 1CCTV.ro . Accesand acest magazin online va puteti achizitiona o camera supraveghere pentru sporirea sigurantei sau un DVR auto pentru pasionatii de calatorii. Desigur ca, pe langa acestea, veti regasi o multitudine de produse la preturi atractive cu functii incredibil de inteligente.